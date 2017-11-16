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Телеканал СТБ / «Сюрприз, сюрприз!»: с какими героями познакомит двенадцатый выпуск шоу

«Сюрприз, сюрприз!»: с какими героями познакомит двенадцатый выпуск шоу

Телеканал СТБ

В пятницу, 17.11.2017, «Сюрприз, сюрприз!» продолжит знакомить страну с удивительными героями, мечты которых заслуженно воплотятся в жизнь. Какие сюрпризы ожидают счастливчиков? И чем удивит двенадцатый выпуск самого доброго проекта Украины? Узнайте в нашем материале!

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Каждую пятницу «Сюрприз, сюрприз!» награждает украинцев, которые этого заслуживают. Какой романтический сюрприз получит героиня, отправившаяся за мужем в плен? Кто заслужит поездку в Лондон, а кто в Японию? Чем вознаградят женщину, которая находит потерянных собак? Что ожидает проводника, вернувшего ценные вещи одной из пассажирок? Какой будет встреча самых родных людей спустя долгие годы разлуки? И какой подарок подготовил… Жан-Клод Ван Дамм? Не пропустите!

Смотрите самый добрый проект страны «Сюрприз, сюрприз!» 17.11.2017, в 20:00, на СТБ.

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