Раз уж сегодня стало известно, что на Католическое Рождество в Украине будет выходной, то давайте вспомним традиции и обычаи этого праздника. Ведь они отличаются от православных. Читайте, как будут праздновать Католическое Рождество 2017 во всем мире.Рождество у католиков почитается больше, чем Новый Год и считается главным семейным праздником. Что примечательно, отмечают Рождество все. Даже те, кто не верит в Бога. За большим праздничным столом собирается вся семья. Родственники откладывают любые, даже самые важные дела, чтобы провести рождественский вечер в кругу самых близких и родных людей. Хозяйки стараются баловать своих гостей разнообразием блюд, обязательными среди которых считаются индейка, гусь, кролик или оленина.В отличии от православных, католики не постятся перед Рождеством. Весь декабрь они посвящают молитвам, служениям в храме и общению с близкими. Это так называемый Адвент, или ожидание Рождества. Но многие всё же придерживаются некоторых ограничений в пище. Например, отказываются от животных продуктов по пятницам.Зачастую католики тщательно готовятся к празднованию Рождества. Они украшают дома мерцающими гирляндами, ставят ёлку и конечно же, фигурку самого долгожданного гостя — Санта Клауса. В ночь с 24 на 25 декабря он приходит в каждую семью. Санта тихонько пробирается в дом через дымоход, и оставляет подарки всем послушным деткам. По традиции, утром малыши находят свои сюрпризы под нарядной елочкой или в носочках у камина.Конечно, подарками друг друга поздравляют все члены семьи, желая веселого Рождества и счастливого Нового года.