Раз уж сегодня стало известно, что на Католическое Рождество в Украине будет выходной, то давайте вспомним традиции и обычаи этого праздника. Ведь они отличаются от православных. Читайте, как будут праздновать Католическое Рождество 2017 во всем мире. Рождество у католиков почитается больше, чем Новый Год и считается главным семейным праздником. Что примечательно, отмечают Рождество все. Даже те, кто не верит в Бога. За большим праздничным столом собирается вся семья. Родственники откладывают любые, даже самые важные дела, чтобы провести рождественский вечер в кругу самых близких и родных людей. Хозяйки стараются баловать своих гостей разнообразием блюд, обязательными среди которых считаются индейка, гусь, кролик или оленина. В отличии от православных, католики не постятся перед Рождеством. Весь декабрь они посвящают молитвам, служениям в храме и общению с близкими. Это так называемый Адвент, или ожидание Рождества. Но многие всё же придерживаются некоторых ограничений в пище. Например, отказываются от животных продуктов по пятницам. Зачастую католики тщательно готовятся к празднованию Рождества. Они украшают дома мерцающими гирляндами, ставят ёлку и конечно же, фигурку самого долгожданного гостя — Санта Клауса. В ночь с 24 на 25 декабря он приходит в каждую семью. Санта тихонько пробирается в дом через дымоход, и оставляет подарки всем послушным деткам. По традиции, утром малыши находят свои сюрпризы под нарядной елочкой или в носочках у камина. Конечно, подарками друг друга поздравляют все члены семьи, желая веселого Рождества и счастливого Нового года.