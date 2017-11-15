«Зважені та щасливі»-7: с какими испытаниями столкнутся участники в 12 выпуске

«Зважені та щасливі»-7 выпуск 12 уже завтра появится на телеэкранах. На протяжении трех месяцев в почтовый ящик Аниты приходили письма, в которых участники жаловались на до сих пор возникающие проблемы в отношениях. Чтобы помочь парам, Анита решила устроить им встречу с психологом Анной Кушнерук. Подробнее — в материале.

На этой неделе участники вместе с Анной Кушнерук посмотрят видеозаписи, на которых они обвиняют и оскорбляют своих партнеров. Но сможет ли психолог помочь парам избавиться от постоянных ссор и недоразумений?

В испытании недели семьям предстоит физически ощутить на себе бремя, что не дает двигаться дальше, ведь к ним прикрепят тяжелые металлические полушария. Именно с ними парам предстоит преодолеть путь в три километра. По ходу выполнения задания, супруги должны будут избавиться не только от физического груза, а и проблем во взаимоотношении. Но не все так просто! Для этого им придется наконец-то поговорить о том, что замалчивалось годами!

Однако, даже разобравшись в отношениях, участникам придется вдоволь понервничать, ведь одна из семей, может поехать домой сразу после взвешивания! Неужели впервые в сезоне, одна из пар во второй раз наденет черные футболки и покинет проект без «Битвы слабых»?

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