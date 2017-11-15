Если вам кажется, что осенняя хандра все-таки настигла, не опускайте руки и боритесь с плохим настроением до последнего, а мы вам поможем. Сайт stb.ua подготовил список интересных мероприятий, посетив которые вы точно забудете про унылость. Для тех, кто не знает, куда пойти в Киеве на выходных 18-19 ноября, предлагаем афишу мероприятий.

Экскурсия «Вкусные истории Крещатика» (18 ноября) Прекрасная возможность узнать детали киевской кухни и попробовать на вкус самые необычные лакомства. Во время прогулки по самой «вкусной» улице Киева вы узнаете множество интересных фактов: как привлекали клиентов в ресторан в древние времена, почему Маяковский не смог полакомится украинским борщом на Крещатике, что связывает киевское мороженое и пшенную кашу и какое влияние может оказать морковный чай на человека.

Перед вами откроются двери разнообразных заведений Крещатика, где всех желающих угостят блюдами традиционной киевской кухни.

Гастрономический фестиваль «СмакоБум» на ВДНХ (18-19 ноября)

Двухдневный «гастрономический отдых» в экспоцентр ВДНХ во втором павильоне. Вас ожидают разнообразные вкусности и кулинарные мастер-классы.

В программе фестиваля: сладости на любой вкус, ярмарка экопродуктов, искусно изготовленные отечественные сыры, продукция для здоровья, фирменные напитки для больших и маленьких посетителей, мастер-классы профессиональных кулинаров, текстильные изделия для вашего дома.

Концерт «Самая красивая музыка из кино» в Доме кино (18 ноября) Талантливые украинские музыканты «Виртуозы Киева» вновь порадуют киевских слушателей замечательным концертом.

В программе – живое исполнение музыкального наполнения таких фильмов как «Ла-Ла Ленд», «Великая красота», «Дом», «Солярис», «Гарри Поттер», «Гладиатор», «Список Шиндлера», «Дерево жизни» и многих других.

Приходите и насладитесь мировыми композициями современного кино, прикоснитесь к прекрасному и на мгновенье станьте героем любимой картины.

Концерт группы «Бумбокс» во Дворце Спорта (18 ноября) В рамках гастрольного тура в поддержку нового EP «Голый король», группа «Бумбокс» даст концерт в Киеве. Артисты исполнят треки, входящие в новый мини-альбом, а также порадуют поклонников старыми хитами.

Место проведения: Киевский Дворец Спорта

«От Земли до Вселенной» в Киевском планетарии (18 нобяря)

Всех маленьких астрономов приглашает Киевский планетарий в галактическое путешествие! Предлагаем к просмотру два фильма о нашей Вселенной под полным куполом.

Программа кинопоказа: полнокупольный научно-популярный фильм «От Земли к Вселенной» и полнокупольный ролик «Путешествие к центру Млечного Пути».

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