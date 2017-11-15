Если вы хоть раз задавались вопросом, какой фильм о любви стоит посмотреть, то, скорее всего, вы либо законченный романтик, либо уже пересмотрели все самое популярное. Хотя есть и третий вариант: возможно, вам просто захотелось окунуться в романтическую атмосферу и скоротать осенний вечер за просмотром красивой картины. А для того, чтобы вас больше не беспокоил вопрос о выборе фильма, мы сделали для вас подборку из 5 фильмов о любви. Подробнее — в материале.

Нам повезло жить во время, когда о любви не только пишут стихи, слагают песни и рисуют картины, но и снимают кино. Актеры научились так ярко передавать через экран эмоции, что фильмы о любви не оставят равнодушными даже черствых мужчин. Конечно же при условии, что это действительно качественные картины.

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Мы подобрали ТОП-5 фильмов о любви, которые, по мнению сайта stb.ua, должен посмотреть каждый. Этой подборки хватит на 5 вечеров, а приятное послевкусие от просмотра останется еще на дольше. Итак, готовьте теплый плед, какао, приглашайте близких и устраивайтесь поудобнее.

ТОП-5 фильмов о любви:

Красавчик

Жанр: комедия

Страна, год: Германия, 2007

Продолжительность: 115 минут

«Красавчик» — яркая комедия о любви, в которой есть абсолютно все! Главного героя здесь играет красивый и талантливый Тиль Швайгер. А в одном из эпизодов вы даже сможете увидеть Владимира Кличко! Фильм сплошь пропитан искрометным юмором, страстью, неожиданными поворотами и, конечно же, любовью, искренней и настоящей. Кстати, этот фильм имеет и продолжение – вторую часть, которая также достойна внимания.

Последняя любовь на земле

Жанр: драма, фантастика

Страна, год: Великобритания, 2011

Продолжительность: 92 минуты

Невероятная история о том, как мир катится к чертям и люди перестают чувствовать. Этот фильм о любви, который стоит посмотреть еще и для того, чтобы вспомнить: о любви нельзя молчать, а ценить необходимо каждую секунду. Великолепная Ева Грин в главной роли обязательно чарует каждого, а все, что будет происходить на экране, — практически откровение. Рекомендуем к просмотру!

45 лет

Жанр: драма

Страна, год: Великобритания, 2015

Продолжительность: 95 минут

Даже когда люди искренне любят друг друга и прожили в браке 45 лет, у них все равно могут остаться тайны. Фильм рассказывает историю влюбленных, у которых спустя столько лет совместной жизни начинаются проблемы. Настроение и проблематика фильма погрузит зрителя в без малого гипнотическое состояние, которое заставит задуматься даже самых настоящих скептиков. Во время просмотра очень важно сконцентрироваться. Ведь каким бы серьезным не казался конфликт, кинолента дает свой вариант его решения.

Звездная пыль

Жанр: семейный, боевик, фэнтези

Страна, год: США, Великобритания, Исландия, 2007

Продолжительность: 128 минут

Американо-британский художественный фильм в жанре фэнтези по роману одноименного романа Нила Геймана.

Действия фильма развиваются в небольшой английской деревеньке под названием Застенье, которая отделена древней стеной от параллельной вселенной, где господствует магия и колдовство. Главный герой Данстан Торн отправляется за стену и случайно обнаруживает магический город. Там он встречает женщину, которая пребывает в плену у ведьмы и прислуживает ей. Данстан влюбляется и проводит с ней ночь. Фильм о любви в жанре фэнтези. Прекрасная сказка, переполненная трудностями, препятствиями, а также их преодолением.

До встречи с тобой

Жанр: драма

Страна, год: США, Великобритания, 2016

Продолжительность: 110 минут

Фильм о любви, который рассказывает о том, как один человек может повлиять на жизнь другого. Хорошие актеры и свежий взгляд на отношения, простота и легкость, а также незамысловатый сюжет никого не оставят равнодушным.

Итак, список фильмов о любви, которые стоит посмотреть, у вас уже есть. Так скорее готовьте напитки и плед — пусть у вас будет теплая, интересная и романтичная осень!

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