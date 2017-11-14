Участники шоу «Х-фактор»-8 группа «Нумер 482» презентуют трек «Коли вона поруч» с нового альбома. Автором слов и музыки выступил фронтмен коллектива — Виталий Кириченко. Как признаются музыканты, эта песня — гимн женской харизме.

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«У каждого настоящего мужчины есть его персональная муза. Та, кто вдохновляет, та, которая может изменить все только одним своим появлением. Та, ради которой мужчина готов делать сумасшедшие поступки. «Коли вона поруч» мы хотим посвятить тем девушкам, с появлением которых в нашей жизни меняется даже плотность воздуха. Эта песня — гимн женской харизме. «Коли вона поруч» мы поем хором как представители огромной мужской армии счастливых подкаблучников», — рассказали участники группы «Нумер 482».

Фронтмен коллектива Виталий Кириченко также поделился историей создания нового трека.

«»Нумер 482″ — это скопище грубых, независимых и циничных чуваков, которые всегда считали, что женщина в бэнде — это фишка школьных групп и поп-исполнителей. Все течет, все меняется — так и «Нумер 482″ изменился, когда в коллектив на временный проект «ПО-ДРУГОМУ» в 2016 году пришла хрупкая и изящная клавишница Саша Сайчук. Пришла на проект, а останется, надеемся, надолго», — отметил вокалист.

Текст песни «Нумер 482» «Коли вона поруч»

Коли вона поруч одразу все діє

І мій механізм шалено радіє

І низ живота приємно тепліє

І в понеділок голова не хворіє

Коли вона поруч

Коли вона поруч все шаленіє

І група Mad heads не втрачає надію

У Вакарчука все буде добре

І взимку в Одесі стає теплим море

Коли вона поруч

Коли вона поруч хочеться впасти

І слуги народу перестають красти

У поліцейських завжди тремтять ноги

І всі музиканти одразу як боги

Коли вона поруч

Группа «Нумер 482» успешно преодолевала все препятствия на «Х-фактор»-8. Мало кто знает, что во время одного из испытаний вокалист Виталий Кириченко потерял голос и только чудо спасло группу от преждевременного схода с дистанции. В прямые эфиры рокеры не попали, но надолго вошли в историю восьмого сезона шоу.

9 декабря группа сыграет большой сольный концерт в одном из столичных клубов.

Послушайте новую песню «Нумер 482» с названием «Коли вона поруч» прямо сейчас!

