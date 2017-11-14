Наверняка у каждого бывали дни, когда совсем не хотелось выходить из дому. А что если это выходные? Для того чтобы провести свободные от работы дни не только весело, но и с пользой, мы сделали для вас подборку из 7 исторических сериалов, от просмотра которых вы будете в восторге. Подробнее в материале.

ТОП-7 исторических сериалов:

Война и мир

Жанр: историческая драма

Страна, год: Великобритания, 2016

Количество сезонов: 1

Британский драматический шестисерийный сериал, представляющий собой адаптацию романа «Война и мир».

Сериал рассказывает о жизни элиты Петербурга и Москвы в сложные военные времена. Армия Наполеона стремительно захватывает Европу, а Москва все еще живет обычной жизнью. В основе сюжета — личностные отношения и любовные романы, которые развиваются на фоне боевых действий.

Рим

Жанр: историческая драма

Страна, год: США, Великобритания, Италия, 2005

Количество сезонов: 2

Исторический сериал, рассказывающий об эпохе времен расцвета и упадка Римской империи. Юлий Цезарь после долгой войны с Галлией возвращается домой в ожидании триумфа. Но оказывается, что за годы его отсутствия многое изменилось. Сенат пытается настроить против него его хорошего друга Помпея Великого, руководствуясь доводами, что полководец стал для Рима серьезной угрозой. Красота, богатство, дружба, предательство, интриги и обманы, которыми пропитан сериал, не оставят равнодушным.

Читайте также: Фильмы о любви, которые стоит посмотреть — вооружайтесь пледом!

Викинги

Жанр: историческая драма

Страна, год: Ирландия, Канада, 2013

Количество сезонов: 6

Канадо-ирландский исторический сериал режиссера Майкла Херста.

Сериал создан на основе скандинавских саг о набегах викингов на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство. Основной сюжет вращается вокруг жизни и авантюр полулегендарного датского конунга, Рагнара Лодброка. Во время просмотра вы полностью прочувствуете скандинавскую атмосферу и станете свидетелем того, как земледелец поднялся сначала в ярлы, а затем стал конунгом. Кроме того, история повествует о том, как был изобретен знаменитый скандинавский корабль, как викингами впервые было совершено плавание в Англию, Францию, а также как они познакомились с христианством.

Клан Кеннеди

Жанр: драма, история, политика

Страна, год: Канада, США, 2011

Количество сезонов: 1

Американский мини-сериал-хроника, описывающий жизнь семьи Кеннеди.

Перед зрителем откроются многие тайны, которые ранее были неизвестны обществу. В сериале рассказывается о трудностях, которые пришлось преодолеть Джону Кеннеди на пути к Белому дому, а также о трудностях, с которыми он встретился уже будучи президентом. Однако, сериал построен не только на истории президента, а рассказывает об истории клана Кеннеди в целом.

Читайте также: Киноафиша: что стоит посмотреть в кинотеатрах в ноябре 2017

Демоны да Винчи

Жанр: псевдоисторическое фэнтези

Страна, год: США, Великобритания, 2013

Количество сезонов: 3

Американо-британский псевдоисторический сериал.

Основа сериала — нерассказанные истории великого гения Леонардо да Винчи, который не просто изменил мир, а на много веков опередив время, своими руками создавал будущее. Несмотря на то что сериал изрядно пропитан мистикой, создателям удалось довольно точно воссоздать атмосферу Флоренции XV–XVI веков. Смотреть сериал будет интересно как любителям истории, так и тем, кто предпочитает вымысел, ведь «Демоны да Винчи» объединяет в себе и то, и другое.

Спартак

Жанр: историческая драма

Страна, год: США, 2010

Количество сезонов: 3 + мини-сериал

Американский исторический сериал, рассказывающий об известном гладиаторе, который поднял одно из величайших восстаний рабов в истории Римской Империи.

Действия в сериале начинаются с установления союза между фракийцами и римлянами в войне против гетов. Однако уже совсем скоро, в связи с тем что римский легат Гай Клавдий Глабр нарушает договор, фракийцы возвращаются домой. В ярости Глабр объявляет их дезертирами и берет в плен одного из лидеров фракийских племен – Спартака, – обращая его в рабство. Пленных фракийцев должны убить во время фестиваля, посвященного сенатору, однако Спартак побеждает соперников и его покупает Батиат для своей школы гладиаторов. С этого момента начинается история великого воина, поднявшего одно из самых масштабных восстаний рабов в истории Римской Империи.

Аббатство Даунтон

Жанр: историческая драма

Страна, год: Великобритания, 2010

Количество сезонов: 6

Британский телесериал от создателей «Госфорд-парка», поставленный по сценарию Джулиана Феллоуза.

Сериал пропитан атмосферой начала XX века. Времени, когда все люди жили в ожидании перемен и получали их вдоволь. События разворачиваются в графстве Йоркшир, в поместье Даунтон. После гибели наследника графский титул должен перейти к его старшей дочери. Однако с этим согласны не все. Граф Роберт считает, что титул должен передаваться исключительно по мужской линии, а при отсутствии таковых наследников будет присвоен дальнему родственнику. Сериал получил две премии «Эмми», два «Золотых глобуса» и множество других наград. А также вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый обсуждаемый критиками сериал.

Читайте также: Что посмотреть: Топ фильмов-биографий известных женщин

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ