Сегодня, 13 ноября, весь мир отмечает Всемирный день доброты (World Kindness Day). Не секрет, что в современном мире высоких технологий, с сумасшедшим ритмом жизни, доброты остается все меньше. Поэтому такой день прежде всего нужен для того, чтобы напомнить о морали и человечности, об отзывчивости и взаимопомощи. Делать добро — очень легко, нужно только начать! Читайте в нашей статье подробнее об истории праздника и о том, как его отмечать.

13 ноября 1998 года Всемирное движение доброты (World Kindness Movement) провело свою первую конференцию в Токио. В этой организации состояли волонтеры и добровольцы из Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании, США, а позже присоединились и другие страны. Участники Движения творят добро по всему миру, тем самым вдохновляя миллионы людей на хорошие поступки. Они также создали свою «Декларацию доброты», согласно которой цель объединения — «создать более добрый и полный сочувствия мир».

Не зря в восточных религиях считается, что совершенные поступки определяют судьбу человека и его перевоплощение. То есть, делая добрые дела, можно быть спокойным за свою следующую жизнь. Но помощь другим – это не просто «+» к карме, а способ показать, насколько доброта ценна сегодня. Кроме того, ученые Мичиганского университета в США доказали, что добрые люди меньше болеют и дольше живут. Это связано с тем, что, совершая добро, у человека растет уровень лимфоцитов и расширяются сосуды — а значит, сердце работает лучше. К тому же организм вырабатывает эндорфины, что способствует профилактике стресса и депрессии.

Отмечать Всемирный день доброты в 2017 году очень просто! Все, что вам нужно – сделать хорошее дело. Это может быть все, что угодно: помочь бездомному или старушке, сказать добрые слова родным или поддержать того, кто в этом нуждается. В любом случае, начинать нужно с себя, и тогда мир станет добрее!

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