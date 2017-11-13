13 ноября в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует цикл сюжетов «Справедливість. Початок» корреспондента Дмитрия Литвиненко. Спецпроект посвящен судебной реформе в Украине, ее многочисленным пробелам и их решениям. Почему судебные дела затягиваются на несколько лет без вынесения приговора, кого берут на работу в Верховный Суд Украины, что необходимо для того, чтобы справедливость в стране все-таки восторжествовала, – на эти и другие вопросы зритель получит ответы в цикле сюжетов «Справедливість. Початок».

«Из-за судебного хаоса мы живем без правил. В нашей стране никто не защищен, люди эмигрируют. Каждый делает то, что хочет, – от водителя на дороге до большого бизнесмена, который «кинул» партнеров. Активисты ломают заборы и давят на судей, застройщики приводят бандитов и жгут машины активистов, судьи врут в декларациях и принимают невероятные решения. У них нет страха», – рассказывает об актуальной проблеме Дмитрий Литвиненко.

Вместе с «архитектором» судебной реформы, заместителем Главы Администрации Президента Украины Алексеем Филатовым, Дмитрий Литвиненко разберет конкретные случаи, в связи с которыми общество потеряло веру в справедливость, среди них – стройка заправки в национальном парке, что категорически запрещено законом. Тотальное неуважение к правилам и безразличие проявляют как застройщики, так и судьи с активистами.

Также в спецпроекте – история матери, потерявшей сына. Через три года после его смерти виновные так и не понесли наказание. Как отмечает автор спецпроекта «Справедливість. Початок», дело затягивается умышленно, так как судьи просто отказываются им заниматься, свидетели не приходят на заседания, а сторона, которую обвиняют, саботирует процесс.

«Мы назовем, какие инструменты необходимы, чтобы усовершенствовать судебную систему в Украине. К слову, они уже работают в Сингапуре, Румынии, США и других странах. У нас все для этого есть! Необходимо вместе ломать то, что мешает нам жить хорошо. И это касается не только людей, которые сейчас судятся. От небезразличия зависит качество жизни каждого из нас», – уверяет автор цикла сюжетов Дмитрий Литвиненко.

Смотрите спецпроект «Справедливість. Початок» с 13 по 17 ноября в выпусках программы «Вікна-новини» на СТБ в 17:30 и 22:00.

Видеоанонс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=kXQg7mNvbag

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