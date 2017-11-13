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Телеканал СТБ / Справятся ли участники «МастерШеф»-7 с кулинарным «Крокодилом»?

Справятся ли участники «МастерШеф»-7 с кулинарным «Крокодилом»?

Телеканал СТБ

Во вторник, 14 ноября, телезрители увидят 23 выпуск «МастерШеф»-7. Чем удивит двенадцатая неделя кулинарной битвы? Узнайте в материале!

вова троцкий

23 выпуск «МастерШеф»-7 обещает быть незабываемым, ведь на проект возвращается любимое многими испытание – кулинарный крокодил. Участникам придется несладко, детская игра окажется настоящей взрослой проверкой. Понять друг друга без слов, а также проявить креативность смогут далеко не все. Для кого забава превратится в роковую ошибку? И поймет ли кто-то, что покажет Вова?

лызо

Какие испытания будут не под силу лучшим кулинарам страны? А кто станет на шаг ближе к победе? Смотрите во вторник, 14 ноября, в 20:00, в 23 выпуске «МастерШеф»-7 на СТБ.

Видеоанонс 23 выпуска проекта «МастерШеф»-7 смотрите прямо сейчас!

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