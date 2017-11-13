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Телеканал СТБ / Телеканал СТБ разыскивает новые лица для кулинарного проекта!

Телеканал СТБ разыскивает новые лица для кулинарного проекта!

Телеканал СТБ

Хочешь стать звездой популярного телеканала Украины? У тебя появилась такая возможность! СТБ открывает кастинг на роль ведущего в новом кулинарном проекте. Читай подробности в нашем материале и участвуй в конкурсе!

Если ты харизматичный, изобретательный и эрудированный мужчина, у тебя есть чувство юмора и желание стать ведущим программы — тебе к нам! Ты свободно владеешь украинским, разбираешься в кулинарии, а главное — готов к экспериментам — присылай резюме на почту nykytchyna.t@stb.ua. В письме опиши себя, свою деятельность, хобби, добавь шоурил и ссылки на страницы в соцсетях. Наша команда ждет тебя!

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