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Телеканал СТБ / Модное окрашивание 2017: фотоподборка для модниц

Модное окрашивание 2017: фотоподборка для модниц

Телеканал СТБ

Какое модное окрашивание 2017 выбрать, чтобы быть в тренде и выглядеть неотразимо. Одними из главных бьюти-трендов в окрашивании 2017 года остаются осветления. Результаты могут быть похожими, а вот техники совершенно разными. Смотрите нашу фотоподборку в материале!

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Сомбре и омбре.  Уже не первый год омбре находится на пике популярности, в этом же сезоне его сменяет сомбре. Эта техника окрашивания отличается от предыдущей своей натуральностью, плавностью перехода цвета и нанесением. Используются несколько оттенков, которые позволяют создать эффект легкого солнечного блика и освежить образ.

Техники окрашивания омбре и сомбре актуальны и в 2017 году

Техники окрашивания омбре и сомбре актуальны и в 2017 году

Окрашивание сомбре выглядит мягче и натуральней

Окрашивание сомбре выглядит мягче и натуральней

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сомбре

Не менее популярной в 2017 году остается техника окрашивания шатуш. Этот вариант также позволит вам создать эффект выгоревших волос. Несколько оттенков могут наноситься как  на кончики, так и на отдельные пряди по всей длине локонов.

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шатуш

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Техника балаяж становится еще популярней, собирая восторженные  отзывы всех модниц. Стилисты убеждают, что такой вариант будет выглядеть замечательно и на длинных волосах, и на короткой стрижке. Этот способ  окрашивания считается более щадящим, парикмахер не использует фольгу, а также работает с  верхним слоем локонов.  Мастер «свободной рукой» осветляет прядки, будто «метет» кисточкой по волосам.

Техника балаяж в 2017 году становится популярней!

Техника балаяж в 2017 году становится популярней!

балаяж

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Настоящим трендом 2017 года становится техника окрашивания брюнеток «тигровый глаз». Она сочетает в себе теплые карамельные и шоколадные оттенки, шелковистую структуру и завораживающий блеск.

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«Тигровый глаз» - тренд для окрашивания брюнеток 2017!

«Тигровый глаз» — тренд для окрашивания брюнеток 2017!

Babylights также славится  осветлением локонов. Благодаря этой технике мастер создает максимально естественный образ. Осветляются кончики волос и зона у лица, будто выгоревшие пряди на солнышке у детей. Если техника выполнена профессионально, от натурального выгорания окрашивание не отличить!

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Babylights - максимально естественное осветление

Babylights — максимально естественное осветление

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бэй

Если вы не поклонница осветления отдельных прядок, в трендах 2017 года остаются актуальными натуральные оттенки,  насыщенно шоколадный цвет, холодный и классический блонд, металлик, медный и  различные оттенивания  основного цвета.

риж

 

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блонд

гр

89

сер

555

пинк

Смело экспериментируйте, создавая свой идеальный образ!  