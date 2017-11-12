«Хата на тата»-6: героем выпуска 10 станет папа-тамада

Завтра, 13 ноября, зрители познакомятся с новым героем «Хата на тата»-6 — Юрием Базилем. Папа-тамада работает всего лишь один день в неделю, но признается — он жутко устает. Работа так истощает мужчину, что он требует, дабы жена научилась древней восточной технике массажа пяточек и ублажала его после тяжелого трудового дня.

Юрий Базиль — папа-тамада из города Хорол Полтавской области. После свадеб глава семейства приходит глубокой ночью и заставляет жену с ним общаться и развлекать суженого, ведь он не может уснуть. Более того, он уверен — супруга должна делать все, чтобы облегчить его жизнь. Но за неделю без жены папа изменил свое мнение, ведь сам окажется на ее месте.

Почему встреча с родным отцом перевернет мир папы с ног на голову и как будет меняться папа-тамада?

Смотрите уже завтра в 20:00 в выпуске 10 «Хата на тата»-6!