Для всех шопоголиков мира есть отличный повод отпраздновать свою любовь к покупкам! 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Как и когда появился этот праздник и что делать в этот день — узнайте в материале!

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Далеко не всем известно об этом праздничном дне. Это и не странно, ведь его начали отмечать совсем недавно – в 2009 году. Китайская компания «Alibaba Group» провела огромную распродажу со скидками, которые достигали 50 %! Такой маркетинговый ход получил название «Всемирный День Шопинга».

Организаторы события сошлись на том, чтобы проводить аналогичную акцию каждый год и тем самым привлекать клиентов. Решение увенчалось успехом и к инициативе подключились другие крупные китайские интернет-площадки.

Распродажа от «Alibaba Group» была признанной самой большой в мире! Она быстро «сдвинула» с лидерских позиций «Черную пятницу» и «Киберпонедельник».

День шопинг не отмечается, как традиционный праздник. Суть в том, что в этот день предоставляются скидки на разные товары крупных китайских интернет-площадок. Покупки можно легко осуществить онлайн, где бы вы ни находились.

Количество продаж в День шопинга исчисляется миллионами, а их охват – это вся планета! В этот день заядлые шопоголики не теряют ни минуты, ведь желанный товар может быть купленным кем-то другим!

Желаем вам приятного и удачного шопинга!

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