«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в одиннадцатом выпуске

11 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10 уже завтра появится на телеэкранах. В этом выпуске в студии попытаются выяснить, что заставило родителей отправиться жить в лес с полугодовалым ребенком, а также можно ли после этого доверить им воспитание малыша. Подробнее — в материале.

Страшная новость о найденном в лесу младенце шокировала каждого. На окраине Харькова, под открытым небом рядом с бездомными, жила мать с 6-месячным ребенком. Из-за холода и антисанитарных условий, малыш тяжело заболел. Он попал в больницу с высокой температурой, опухшими конечностями и тяжелой формой бронхита. Неизвестно, что случилось бы дальше, если бы его чудом не спасли правоохранительные органы.

В студию проекта «Один за всіх» придут родители, чуть не убившие собственного ребенка. Но что они скажут в свое оправдание? И неужели им оставят несчастного малыша?

Смотрите уже завтра в 21:20 в 11 выпуске «Один за всіх»-10

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