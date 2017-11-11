«Битва экстрасенсов»-17: с какими испытаниями столкнутся участники в седьмом выпуске

В прошлом выпуске участники «Битвы экстрасенсов»-17 провели внеплановое расследование в Житомирской области. Экстрасенсам удалось выяснить, что некая мистическая сила забирает на тот свет жителей села Великие Коровинцы. Причем гибнут в основном молодые парни. Однако никто и представить не мог, что во время расследования на грани жизни и смерти окажется эмпат Анна Ефремова. Подробнее — в материале.

Во время испытания шестой недели Хельдис провела ритуал, которым потревожила страшную неизвестную силу. По словам жрицы, теперь эта сила не пощадит никого…

По ходу расследования, происходили поистине таинственные вещи. Лилия Нор услышала плач мертвого ребенка, Дарина Фрейн почувствовала вкус смерти, а индийский маг Адинатх Джайадхар и вовсе потерял зрение! Но самое страшное: тогда Ади заявил, что вскоре один из ясновидящих перестанет дышать! Так и произошло… Анна Ефремова, следуя за духом утопленной девочки приехала к местному пруду. После чего случилось то, чего не мог предугадать никто! Анна зашла в него и исчезла под водой. Но что же случилось с эмпатом и чем закончится расследование?

Кроме того, участники столкнутся еще с одним испытанием. Они заглянут в судьбы пяти незнакомых мужчин, каждый из которых плакал всего один раз в жизни. Что же вызвало их слезы — предстоит узнать лучшим ясновидящим 17 сезона «Битвы экстрасенсов». Среди незнакомцев окажется настоящий скептик, который придет, чтобы открыто поиздеваться над экстрасенсами! Однако уже к концу испытания, его отношение кардинально изменится.

Чем закончится испытание? Почему Диана Кречун и Испанка Станку откажутся работать с незнакомцами? Кто такой могильный смотритель? А также, как его остановит жертва Марины Узелковой?

Смотрите уже завтра в 19:00 в 7 выпуске «Битвы экстрасенсов»-17!

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