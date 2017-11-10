Мой дорогой и любимый бухгалтер, поздравляю тебя с профессиональным праздником. Пусть твои дебеты и кредиты всегда сходятся к тем величинам, на которые ты рассчитываешь. Пусть начальство всегда понимает твои нужды и идет навстречу, а работа приносит только радость!



Дорогой наш бухгалтер — без вас мы не сможем сделать кучу вещей. Например, разобраться, как сделать премию больше, а выплаты сторонним организациям меньше. Так пусть ваш профессиональный праздник пройдет сегодня весело и с минимальной загрузкой, а последствия в виде утренних головных болей пускай обойдут вас стороной.



Поздравляем всех работников бухгалтерии с профессиональным праздником! 1о ноября — это день, когда вся страна поздравляет вас, дорогие «укротители» дебетов и кредитов, с вашими достижениями в профессиональной сфере! Пусть отчеты всегда сходятся и налоговая как можно реже посещает ваше предприятие!



Уважаемые бухгалтеры! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы из виду не терялась ни одна цифра , в любой ситуации держался баланс и все ваши отчеты всегда сходились! Пусть работа проходит без трудностей и ошибок, а жизнь — с положительным сальдо.

Дорогие бухгалтеры, вы отлично справляетесь с составлением отчетов и заполнением деклараций, а дебет и кредит стали вам как родные. Поздравляем вас и желаем, чтобы в вашу сторону направлялись только крупные финансовые потоки! Пусть по всем статьям бухгалтерского учёта будет порядок и высокие показатели! Стабильного карьерного роста, успехов и побед!

Поздравляем наших профессиональных и мудрых бухгалтеров! Желаем вам стабильности, достижения целей и легких подсчетов. Пусть дебет с кредитом сводится правильно, а финансы распределяются рационально. Пусть ваш профессионализм и энтузиазм будет нацелен только на успех!

Поздравляем с праздником самых прагматичных и точных людей в нашем коллективе! Бухгалтеры — это невероятно внимательные, ответственные и усидчивые люди! Поэтому желаем вам неиссякаемого энтузиазма, терпения, легкой работы и трудолюбия! Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых моментов, спокойных рабочих будней и ярких праздников!

Дорогие профессионалы бухгалтерского учета! Поздравляем вас с праздником и желаем , чтобы все ваши дела были успешными, цифры были точными и записи — правильными! Предельного вам внимания и поменьше ошибок! Пусть ваша карьера будет стремительной, а жизнь яркой и прекрасной!

Сухие цифры накладных

И строки четкие баланса

Нам не расскажут о твоих,

Бухгалтер, муках и мытарствах!Перед тобой мы все в долгах,

Ты – ангел и хранитель, знаем.

Сегодня утонуть в цветах,

Подарках и любви желаем!

Цифры, цифры, счеты, счеты,

Калькуляторы, ПК,

Бесконечные отчеты —

Ваша доля нелегка! Позабудьте про балансы,

Про расход и про доход,

В День бухгалтера финансы

Сами пусть ведут учет. Дебет с кредитом сойдутся,

Праздник чтоб не омрачать.

Вам осталось улыбнуться

И спокойно отмечать!