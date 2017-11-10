Определить фазы Луны, а также узнать, какое влияние они оказывают на нашу жизнь, вам поможет лунный календарь на ноябрь 2017. Мы укажем благоприятные и неблагоприятные дни, что облегчит вам планирование дел на месяц.

Лунный календарь:

Новолуние: 18 ноября

Полнолуние: 4 ноября

Первая четверть: 26 ноября

Последняя четверть: 10 ноября

Растущая Луна: 1-3 ноября и 19-30 ноября

Убывающая Луна: 5-17 ноября

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Фазы Луны по-разному воздействуют на человека и природу в целом. Поэтому дела лучше начинать при растущей Луне, желательно сразу после новолуния. А завершать — при убывающей Луне, но нужно успеть к новолунию.

Благоприятные дни в ноябре 2017: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 25, 27, 29 ноября

Во время новолуния, полнолуния, первой и последней четвертей Луны старайтесь не планировать важные дела и не начинать новые проекты.

Неблагоприятные дни в ноябре 2017: 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 30 ноября



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