После тяжелой трудовой недели важно хорошо отдохнуть на выходных и набраться сил. Несмотря на то что на улице будет достаточно холодно, советуем не валяться дома на диване, а наоборот провести эти дни активно. Для тех, кто не знает, куда пойти в Киеве на выходных 11-12 ноября, предлагаем афишу мероприятий от редакции сайта СТБ.

11 ноября

Дім Таємничих Пригод

Концерт-холл ВДНХ

Это обновленное мультижанровое шоу, которое объединило в себе акробатические трюки, магию, высокие технологии и современный мюзикл.

Современные спецэффекты позволят вам с головой окунуться в магическую атмосферу Таинственного Дома. По сюжету беззаботный турист Алекс во время сильной грозы заблудился в лесу. Уже почти отчаявшись, он находит приют в гостеприимном на первый взгляд Доме. На радостях Алекс не сразу замечает, что Таинственный Дом полон удивительных созданий: вампиров, горгулий, оборотней и других не менее загадочных жителей.

11-12 ноября на Десятинной, 12

МОДА: ВСІ. СВОЇ. ОДЕЖДА ДЛЯ ЗИМЫ

«Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда», – говорят британцы. Маркет Одежда для зимы 11-12 ноября – именно об этом. Здесь вам предложат вещи, в которых в холодное время года будет тепло и комфортно. Пуховики, шубы, парки, шапки, перчатки, зимняя обувь от 250 украинских брендов будут ждать вас на пяти этажах маркета. Также будет представлена одежда для дома, белье и аксессуары.

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12 ноября — 18 ноября

Новое немецкое кино 2017

Кинотеатр «Киев»

Фестиваль нового немецкого кино является одним из старейших фестивалей в Украине, представляющих кинематограф своей страны: в 2017 году будет проходить в 23-й раз.

Это углубленный экспресс-курс по последним событиям в кино Германии, подборка лучших немецких премьер и кинофестивальных хитов за прошедший год. Проводится Гете-институтом совместно с компанией «Артхаус Трафик».

12 ноября в 20:00

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ СТИХИ ПИСЬМА ДЖАЗ

Дом кино

Уникальный джазово-поэтический вечер, на котором прозвучат стихи Евтушенко, Асадова, Симонова, Рождественского, Верлена, Броневского под аккомпанемент чарующего рояля. А также прозвучат письма выдающихся писателей своим любимым, среди которых Ремарк, Камю, Кортасар и друге, в исполнении актера театра им. Ивана Франко – Александра Печерицы. За роялем – Юрий Салуха.

11 ноября в 19:00

Спектакль «Місто богів»

Театр «Золотые ворота»

Мы живем в насыщенном информационном потоке. Ежеминутно лента новостей подбрасывает очередную порцию событий. Мир ежесекундно меняется. Но представьте себе, что существует город, где ничего не происходит… Вот просто абсолютно ничего… Хотя разве так бывает, чтобы ничего не происходило? Вряд ли… Стоит только присмотреться повнимательнее и сразу заметишь, что кто-то в кого-то влюблен до безумия. А кто-то может простить давнюю обиду. Кто-то живет прошлым и мечтает местью, а кто-то хочет вернуть себе единственного сына. И кого-то, кажется, задумали убить… Город богов не такой уж и мертвый, как кажется на первый взгляд. А все его странные обитатели не так уж безобидны…

В этом спектакле частные истории жителей одного города превращаются в хронику человеческих мечтаний, фобий, грехов и тайных желаний. Но что может быть интереснее, чем узнавать чужие тайны?

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