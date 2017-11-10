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Телеканал СТБ / «Х-фактор»-8 выпуск 11: что увидят зрители на первом прямом эфире

«Х-фактор»-8 выпуск 11: что увидят зрители на первом прямом эфире

Телеканал СТБ

Завтра, 11 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданный первый прямой эфир «Х-фактор»-8! Зрители увидят первые выступления финалистов восьмого сезона и узнают, кто же займет желанное место в категории «Девушки» — Вета Козакова или Ксюша Попова. Более того, на сцене Х появится звезда мировой величины — певица LP, а невероятная судья Х Настя Каменских впервые выступит в новом образе с сольным проектом NK.

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Первый прямой эфир обещает поклонникам шоу массу сюрпризов! Лучшие участники «Х-фактор»-8 исполнят радиохиты и представят популярные песни по-своему. Наставники готовят своих подопечных изо всех сил, стараясь раскрыть их талант на сто процентов!

Также вас ждут звездные выступления. На сцене шоу появится всемирно известная певица LP и исполнит три хита —  When We’re High, Other People и Lost On You. Кроме того, впервые на большой сцене зазвучит дебютная сольная песня «Это моя ночь» звездной наставницы — Насти Каменских.

Вы не можете это пропустить! Кто же первым покинет шоу — узнайте уже завтра в 19:00 в прямом эфире «Х-фактор»-8! 