FACE TO FACE: MÉLOVIN- выпустил дебютный EP альбом

Победитель «Х-фактор»-6 MELOVIN представил свою первую музыкальную пластинку под названием «FACE TO FACE». В мини альбом вошли пять англоязычных и один украиноязычный трек. Лид синглом пластинки стал нашумевший трек Wonder, благодаря которому артист стал финалистом национального отбора «Евровидение-2017».

«Это мой первый музыкальный ребенок в лице дебютного альбома! Я назвал его «Face to Face» и он лучше расскажет о том, что происходило со мной после победы на «Х-факторе». Это были не только счастье и триумф, но и совсем другие, не всегда хорошие эмоции», — говорит артист.

Альбом «Face to Face» описывает борьбу со своим главным оппонентом — самим собой, со своими внутренними проблемами, прошлым, и всем тем, что мешает жить сегодня. Только встретившись лицом к лицу с собой ты можешь пообщаться, переубедить, договориться жить в гармонии с внутренним «Я».

«Face to Face» — это слияние самых разных музыкальных стилей. Каждый слушатель сможет найти для себя композицию любого жанра — от классической поп-музыки до альтернативного джаза.

Над созданием альбома работали: MELOVIN, Ruzhynski, Mickey Mike, Ashley Hicklin.

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Напомним, что ранее музыкант представил клип на нашумевший трек «Hooligan». Для самого MELOVIN данная работа стала не только музыкальным прорывом, но и режиссёрским дебютом. Как результат — каждый зритель сможет трактовать видеоклип по-разному и найдёт в нем что-то исключительно для себя.

