Сегодня рок-группа The Hardkiss представила историю о предательстве и освобождении в клипе «Кораблі». Наброски песни были сделаны фронтвумен Юлией Саниной еще в 15 лет и пролежали до самого знакомства с мужем Валом Бебко. Вместе они дописали песню, правда, без текста, и назвали ее «Доберман» — в честь одноименного фильма. Спустя семь лет музыканты вернулись к этой работе и написали украинский текст.
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«Не знаю, откуда у меня в голове возникли корабли, но я помню, мне давно не давала покоя мысль, что Венеция может уйти под воду. Так, наверное, и возник тонущий город и сожженные корабли — символ потерянной надежды», — рассказывает Юлия Санина.
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«В нашей истории флаг — символ разбитого сердца, боли от измены любимого человека, — продолжает рассказ фронтвумен группы. — Чтобы освободиться от страданий, нужно сжечь флаг. Обиженные и разочарованные люди собираются вместе, поскольку так легче пережить боль. У каждого своя история, но образ флага один — горящий корабль».
Текст песни The Hardkiss — Кораблі
Ти дзвониш вночі і мовчиш не про мене
Знаєш даремно, я все давно відчула
П’ю мед із вином бережу ті останні сили тіла
Бо твоя любов тягне нас
на дно….
Тільки ти пробачав ту весну
Але байдуже в твоїх очах
Дні останні венецій ти пробачав
Мені все чи це знак
Чому ти Всесвіт мовчав
Ти палив мої кораблі
Сніг попелом став знала я не даремно
Пізно і темно, страшно іти кудись одній
Ти будеш мій ще на мить не бажаєш зла напевно
Краще нам піти у свої…Cвіти…
Тільки ти пробачав ту весну
Але байдуже в твоїх очах
Дні останні венецій ти пробачав
Мені все чи це знак
Чому ти Всесвіт мовчав
Ти палив мої кораблі
А пробачати було нічого
Я так собі гралась мов дитина
Від щастя і аж до відчаю
Я здогадувалась, що не єдина
Мучила себе протиріччями
Я не знала, що любов назавжди
Буде вічною…
и пробачав ту весну
Але байдуже в твоїх очах
Дні останні венецій ти пробачав
Мені все чи це знак
Чому ти Всесвіт мовчав
Ти палив мої кораблі
Ти пробачав
Мене…
Та чому ж болить все на Землі мине,
То ж нехай горить!
Режиссером клипа «Кораблі» выступил гитарист и креативный продюсер The Hardkiss Вал Бебко:
«Из Киева в Черноморск мы ехали с пониманием, что на местном судоремонтном заводе нас и близко не подпустят к кораблям. Но когда мы познакомились с директором ИСРЗ Михаилом Дудниковым, а начальник безопасности выдал нам каски, мы поняли, что нас ждет увлекательное приключение. Почти на все наши безумные творческие идеи руководство завода отвечало «да». Мы спускались в док, снимали на капитанских мостиках и даже в трюме корабля, где на несколько часов была остановлена работа. Нереальная локация, красивые корабли и горящие флаги в финале истории».
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