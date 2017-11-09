Сегодня рок-группа The Hardkiss представила историю о предательстве и освобождении в клипе «Кораблі». Наброски песни были сделаны фронтвумен Юлией Саниной еще в 15 лет и пролежали до самого знакомства с мужем Валом Бебко. Вместе они дописали песню, правда, без текста, и назвали ее «Доберман» — в честь одноименного фильма. Спустя семь лет музыканты вернулись к этой работе и написали украинский текст.

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«Не знаю, откуда у меня в голове возникли корабли, но я помню, мне давно не давала покоя мысль, что Венеция может уйти под воду. Так, наверное, и возник тонущий город и сожженные корабли — символ потерянной надежды», — рассказывает Юлия Санина.

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«В нашей истории флаг — символ разбитого сердца, боли от измены любимого человека, — продолжает рассказ фронтвумен группы. — Чтобы освободиться от страданий, нужно сжечь флаг. Обиженные и разочарованные люди собираются вместе, поскольку так легче пережить боль. У каждого своя история, но образ флага один — горящий корабль».

Текст песни The Hardkiss — Кораблі

Ти дзвониш вночі і мовчиш не про мене

Знаєш даремно, я все давно відчула

П’ю мед із вином бережу ті останні сили тіла

Бо твоя любов тягне нас

на дно….

Тільки ти пробачав ту весну

Але байдуже в твоїх очах

Дні останні венецій ти пробачав

Мені все чи це знак

Чому ти Всесвіт мовчав

Ти палив мої кораблі

Сніг попелом став знала я не даремно

Пізно і темно, страшно іти кудись одній

Ти будеш мій ще на мить не бажаєш зла напевно

Краще нам піти у свої…Cвіти…

Тільки ти пробачав ту весну

Але байдуже в твоїх очах

Дні останні венецій ти пробачав

Мені все чи це знак

Чому ти Всесвіт мовчав

Ти палив мої кораблі

А пробачати було нічого

Я так собі гралась мов дитина

Від щастя і аж до відчаю

Я здогадувалась, що не єдина

Мучила себе протиріччями

Я не знала, що любов назавжди

Буде вічною…

и пробачав ту весну

Але байдуже в твоїх очах

Дні останні венецій ти пробачав

Мені все чи це знак

Чому ти Всесвіт мовчав

Ти палив мої кораблі

Ти пробачав

Мене…

Та чому ж болить все на Землі мине,

То ж нехай горить!

Режиссером клипа «Кораблі» выступил гитарист и креативный продюсер The Hardkiss Вал Бебко:

«Из Киева в Черноморск мы ехали с пониманием, что на местном судоремонтном заводе нас и близко не подпустят к кораблям. Но когда мы познакомились с директором ИСРЗ Михаилом Дудниковым, а начальник безопасности выдал нам каски, мы поняли, что нас ждет увлекательное приключение. Почти на все наши безумные творческие идеи руководство завода отвечало «да». Мы спускались в док, снимали на капитанских мостиках и даже в трюме корабля, где на несколько часов была остановлена работа. Нереальная локация, красивые корабли и горящие флаги в финале истории».

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