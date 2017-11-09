В июне этого года канал СТБ приступил к съемкам уникального проекта «Цієї миті рік потому». По правилам шоу герой в студии должен рассказать о своей самой сокровенной цели в жизни, а после пообещать, что в течение ближайшего года сделает все возможное для ее реализации. На протяжении 365 дней команда проекта фиксирует все его успехи и неудачи на пути к цели. Но, к сожалению, порой в жизни человека случаются ситуации, совсем от него не зависящие, и тогда воплотить свою мечту очень непросто, особенно когда ты — ребенок.

К нам обратилась мама мальчика Дани. У малыша серьезный диагноз — ДЦП, спастическая диплегия, двигательные нарушения III уровня. Несмотря на свой возраст, он уже пережил многое, но его родители не теряют надежды вернуть ребенку полноценное детство.

В свои 2,6 годика Даня даже плохо сидит, но мечтает быть здоровым. Он хочет бегать и играть с другими. Кроме реабилитации, каждые 3 месяца ему нужны еще дополнительные массажи, ЛФК, медикаментозное лечение. Помочь крохе могут в клинике «Ла Прадера» на Кубе, но к сожалению, самостоятельно родители не могут оплатить там реабилитацию.

«Дайте шанс нашему сыну полноценно жить. Очень хочется осуществить мечту сыночка – самостоятельно пойти в садик, в школу. Хочется помогать, а не просить помощь, но в жизни не все складывается так, как мы хотим. Каждое утро я просыпаюсь и надеюсь, что это все страшный сон, что сынок встанет и пойдет, но, к сожалению, это все наяву, и остается только молиться и надеяться. С поддержкой всех неравнодушных мы преодолеем эту болезнь. Пусть Господь Бог посылает всем крепкое здоровье!», — пишет его мама.

Помочь Дане воплотить свою мечту – быть здоровым ребенком, — вы можете на сайте «Української біржі благодійності»: https://ubb.org.ua/ru/project/3433/#tabs-1

ФИО: Курильчик Даниил Юрьевич, 11.04.2015 г.

Город: Березно, Ровенская обл.

Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, двигательные нарушения III уровня по классификации GMFCS