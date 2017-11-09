Что может поднять настроение женщине, как не красивый маникюр? Милый, смелый, стильный, яркий и манящий дизайн наших ногтиков привлекает внимание и вызывает интерес у прохожих. А выйдя из салона, мы чувствуем себя королевами! Какой модный маникюр 2017 стоит испробовать на себе — читайте в материале!

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В мире моды дизайна маникюра 2017 год проходит под лозунгом — «Все дозволено!». Мы выбрали 8 интересных, на наш взгляд, идей для маникюра на 2017 год.

Маникюр-рамка

Такой дизайн маникюра смотрится очень стильно. Он подходит уверенным в себе девушкам и женщинам, которые не бояться выделятся. Однако этот дизайн, к сожалению, подойдет не ко всем формам ногтей. Лучше всего его делать обладательницам вытянутой, миндалевидной пластины. А также тем, у кого длинные ногти. На других формах он может смотреться неаккуратно и зрительно делать ноготь короче.

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Геометрический маникюр

Это дизайн маникюра, где сполна может разгуляться ваша геометрическая фантазия. Полоски, овалы, круги, точки, лунки, квадраты, прямоугольники… Все это и главное – ВМЕСТЕ – можно воплотить на геометрических рисунках ваших ногтиков. Только слишком сильно не увлекайтесь. Чрезмерное количество геометрических фигур на ногтях – признак безвкусицы.

Стемпинг

Стемпинг – это находка для любительниц быстрого дизайна. С его помощью можно сделать ЛЮБОЙ узор, даже если вы не умеете рисовать. С английского языка стемпинг переводится как «штамповка». С его помощью сделать красивый узор на ногтях сможет даже ребенок (немного потренировавшись, конечно).

Зеркальный

Еще одним трендом маникюра 2017 стал зеркальный дизайн на ногтях. Еще совсем недавно любительницы этого дизайна пользовались различными подручными средствами, чтобы приблизить дизайн к зеркальному. Сейчас же появилось множество различных порошков, с помощью которых можно добиться идеального зеркального покрытия.

Омбре или «градиент», битое стекло, лунный и французский маникюры

Вы спросите, почему я объединила эти виды дизайна маникюра? Все очень просто! Они не нуждаются в отдельном представлении, так как уже долгое время являются несменными лидерами в ТОП-дизайнах маникюра. Они полюбились представительницам прекрасного пола уже давно. Но, несмотря на то, что дизайны это не новые, они все же занимают свое место в рейтинге модных маникюров 2017 года.