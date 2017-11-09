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Телеканал СТБ / Модный маникюр 2017

Модный маникюр 2017

Телеканал СТБ

Что может поднять настроение женщине, как не красивый маникюр? Милый, смелый, стильный, яркий и манящий дизайн наших ногтиков привлекает внимание и вызывает интерес у прохожих. А выйдя из салона, мы чувствуем себя королевами! Какой модный маникюр 2017 стоит испробовать на себе — читайте в материале!

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В мире моды дизайна маникюра 2017 год проходит под лозунгом — «Все дозволено!». Мы выбрали 8 интересных, на наш взгляд, идей для маникюра на 2017 год.

Маникюр-рамка

дизайн-ногтей-рамка

Такой дизайн маникюра смотрится очень стильно. Он подходит уверенным в себе девушкам и женщинам, которые не бояться выделятся. Однако этот дизайн, к сожалению, подойдет не ко всем формам ногтей.  Лучше всего его делать обладательницам вытянутой, миндалевидной пластины. А также тем, у кого длинные ногти. На других формах он может смотреться неаккуратно и зрительно делать ноготь короче.

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Геометрический маникюр

дизайн-ногтей-геометрический

Это дизайн маникюра, где сполна может разгуляться ваша геометрическая фантазия. Полоски, овалы, круги, точки, лунки, квадраты, прямоугольники… Все это и главное – ВМЕСТЕ – можно воплотить на геометрических рисунках ваших ногтиков. Только слишком сильно не увлекайтесь. Чрезмерное количество геометрических фигур на ногтях – признак безвкусицы.

Стемпинг

дизайн-ногтей-стемпинг

Стемпинг – это находка для любительниц быстрого дизайна. С его помощью можно сделать ЛЮБОЙ узор, даже если вы не умеете рисовать. С английского языка стемпинг переводится как «штамповка». С его помощью сделать красивый узор на ногтях сможет даже ребенок (немного потренировавшись, конечно).

Зеркальный

дизайн-ногтей-зеркальный

Еще одним трендом маникюра 2017 стал зеркальный дизайн на ногтях. Еще совсем недавно любительницы этого дизайна пользовались различными подручными средствами, чтобы приблизить дизайн к зеркальному. Сейчас же появилось множество различных порошков, с помощью которых можно добиться идеального зеркального покрытия.

Омбре или «градиент», битое стекло, лунный и французский маникюры

дизайн-ногтей-французский дизайн-ногтей-омбре дизайн-ногтей-лунный дизайн-ногтей-битое стекло

Вы спросите, почему я объединила эти виды дизайна маникюра? Все очень просто! Они не нуждаются в отдельном представлении, так как уже долгое время являются несменными лидерами в ТОП-дизайнах маникюра. Они полюбились представительницам прекрасного пола уже давно. Но, несмотря на то, что дизайны это не новые, они все же занимают свое место в рейтинге модных маникюров 2017 года.