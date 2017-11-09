Грандиозная пятница: чем удивит «Сюрприз, сюрприз!» выпуск 11

В пятницу, 10.11.2017, зрители СТБ увидят очередной выпуск самого доброго проекта страны «Сюрприз, сюрприз!». «О.Torvald», Тина Кароль, Ирина Билык, Наталия Могилевская и другие устроят грандиозный вечер для тех, кто этого заслуживает! Чем еще удивит «Сюрприз, сюрприз!» выпуск 11 – читайте в материале.

Близится пятница, а вместе с ней и знакомство с новыми героями «Сюрприз, сюрприз!», удивительные истории которых достойны признания всей страны. Какой подарок ожидает священника, решившего сделать кинотеатр для пенсионеров в селе? Кто отправится на стажировку в Англию, а кто встретится с поп-дивой Ириной Билык? Чем вознаградятся родители, которые до последнего боролись за жизнь малыша, родившегося в пять месяцев? Кто споет с «О.Torvald» и какая встреча растрогает каждого зрителя до глубины души?

Сделайте вашу пятницу добрее! Смотрите «Сюрприз, сюрприз!» 10.11.2017, в 20:00, на СТБ.