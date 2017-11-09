Сегодня, 9 ноября, по всей стране отмечают день украинской письменности и языка 2017. Этот праздник достаточно молодой, но уже имеет свои традиции. Когда же появился этот день в праздничном календаре украинцев?

В этом году день украинской письменности и языка на официальном уровне отмечают 20-й раз. Еще в 1997-ом он был установлен Президентом Украины Леонидом Кучмой.

Дата 9 ноября была выбрана неслучайно. Праздник письменности и языка приурочен ко дню памяти Нестора Летописца, автора «Повести временных лет». Эта летопись – первая памятка в Киевской Руси, в которой отображена история государства и показано её развитие на фоне мировых событий. Нестор был монахом Киево-Печерской лавры, а также одним из учеников Кирилла и Мефодия — творцов славянского письма.

Сегодня, как и каждый год, состоится Всеукраинский диктант национального единства, который будет звучать в эфире Украинского радио с 11:30. Традиционно в нём принимают участие первые лица государства, ученые, деятели культуры, а также студенты. Каждый может проверить свои знания орфографии, пунктуации и прочих правил украинского языка.

Также в Музее книги и книгопечатания пройдёт научно-практическая конференция под названием «Украинская письменность и язык в манускриптах и печати». Здесь можно приобщиться к мастер-классам, различным квестам и конкурсам.

Праздник «День украинской письменности и языка 2017» очень важен для украинцев, поскольку язык – это нечто большее, чем наследие предков. В нем душа нашего народа и многовековая история.

Поздравляем вас, дорогие украинцы!

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