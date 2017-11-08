«Зважені та щасливі»-7 выпуск 11 уже завтра появится на телеэкранах. Эта неделя станет самой пикантной за весь 7 сезон, ведь настало время вернуть в отношения страсть и пылкие чувства. Участники проснутся посреди ночи от эротичной музыки и танцев почти на их кроватях, но это будет только первым сюрпризом. На собрании, Анита сообщит, что всю неделю участники проведут с Юлией Бортник, ведущей программы «Давай поговоримо про секс». Подробнее — в материале.

Знакомство новой ведущей с парами начнется с тестирования, которое продемонстрирует уровень сексуальной осведомленности и взаимопонимания партнеров. Но самое главное, от количества одинаковых ответов каждой пары будет зависеть их дальнейшая судьба на первом испытании, в котором им придется собственными телами размылить цилиндры, чтобы увидеть скрытый под слоем мыла код.

С помощью этого кода участники откроют особое издание Камасутры, а после, смогут выбрать позу, владение которой и станет задачей следующего испытания!

Кроме новой ведущей, в лагере появится и новая пара тренеров, ведь занятия Камасутрой требуют незаурядной физической формы и выдержки. А в финальном конкурсе, хорошенько подготовившись, они продемонстрируют удалось ли им овладеть выбранными позами. Однако главной задачей будет не просто похвастаться обретенными навыками, а удержаться в этих позах как можно дольше.

Кому из участников удастся в последний момент вырвать у конкурентов победу? Кто будет умирать от волнения и страха во время взвешивания, понимая, что полученный антибонус может «потянуть» под желтую линию? И как скажется на результатах взвешивания неделя похудения по Камасутре?

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