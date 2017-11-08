Виртуальные «Вартові Мрій» отправятся в тур по 15 городам Украины

Главное рождественское 3D-шоу «Вартові Мрій» теперь будет доступно в формате VR-ролика – 7-минутного панорамного видео 360°. Впервые в Украине театральную постановку представят в формате виртуальной реальности.

«Виртуальная реальность позволит каждому погрузиться в волшебный мир «Вартових Мрій» и почувствовать себя одновременно и зрителем в зале, и даже одним из героев сказки на сцене, – убеждена Наталья Гончар, директор StarLight Entertainment. – Мы хотели познакомить как можно больше людей с «Вартовими Мрій», но нам изначально было неинтересно просто снять видео и выложить его в Интернет. Поэтому мы приняли решение создавать VR-контент – современной высокотехнологичной сказке нужны только интересные проявления».

VR-ролик был создан совместно StarLight Enterainment и Киевстар и приурочен к празднованию 20-летия национального мобильного оператора. С 17 ноября и по 17 декабря специально оборудованный автобус, в котором все желающие смогут бесплатно посмотреть VR-ролик «Вартові Мрій», побывает в 15 городах Украины.

«Мы делаем уникальный и незабываемый проект, который дарит положительные эмоции. И очень важно, что возможность увидеть «Вартових Мрій» в формате виртуальной реальности получат украинцы в разных регионах страны. Обязательно посетите показы в вашем городе и получите заряд ярких эмоций и впечатлений, которые дарит Киевстар и StarLight Entertainment» – рассказал Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар. При поддержке инновационного партнера Samsung всеукраинский тур VR-ролика «Вартові Мрій» начнется 17 ноября в Мариуполе. Затем автобус отправится в Днепр (18.11), Запорожье (19.11), Черкассы (24.11), Харьков (25.11), Кременчуг (26.11), Николаев (1.12), Одессу (2.12), Хмельницкий (3.12), Тернополь (8.12), Львов (9.12), Ровно (10.12), Житомир (15.12), Киев (16.12), Винница (17.12). C детальным графиком тура можно ознакомиться здесь.

В Киеве шоу «Вартові Мрій» можно будет увидеть с 16 декабря по 21 января в «Концерт-Холле ВДНГ» (Проспект Академика Глушкова, 1). Главным режиссером-постановщиком третьего сезона 3D-шоу стал Евгений Кот, который также исполнит роль главного злодея. Билеты уже в продаже.