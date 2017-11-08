Хрупкие, нежные, соблазнительные, сильные — женщины могут быть разными. И именно такими разными они изображены в литературных произведениях. Женский образ, как ключевой, очень часто используется в литературе. И это не только романы и детективы. В последние годы выходит все больше автобиографических книг, основанных на опыте и собственных переживаниях. Предлагаем подборку книг различных жанров, где в центре сюжета — женской образ.

«Ежевичная зима» Сара Джио

Роман с детективными элементами о любви, потери, падение и искупление. Волнующая история, которая никого не оставит равнодушным. Невероятные совпадения, тайны и загадки не оставят читателя до последней страницы.

Сиэттл, 1933. Одинокая мать Вера Рэй целует своего трехлетнего сына Даниэля, укладывает спать и отправляется на работу в ночную смену в местный отель. Она возвращается и обнаруживает, что майская метель накрыла город снегом, а ее мальчик исчез. На замерзшей улице Вера находит его любимого игрушечного мишку, а снег заметает любые следы ее сына или преступника.

Сиэттл, 2010. Репортер «Сиэттл Геральд» Клер Олдридж получает задание написать о первомайской «Ежевичной зиме» (позднее весеннее похолодание) и ее двойника из прошлого. Она узнает о похищении, которое так и осталось нераскрытым, и клянется найти правду. Оказывается, что между жизнями этих двух женщин существует много неожиданных параллелей…

«Последняя камелия» Сара Джио

Роман, который был назван самой ожидаемой книгой года. История, которая интригует. Читая эту книгу не нужно спешить с выводами относительно сюжета, потому что на последних страницах все может измениться.

Англия, 1940 год. Последний во всем мире экземпляр камелии сорта «миддлберийська розовая» растет на территории сельского поместья в Англии. Американка Флора накануне Второй мировой войны заключает соглашение с вором. Ее задача — проникнуть в поместье и отыскать камелии. Путь к этой цели оказывается полным одновременно радости и страха …

Нью-Йорк, наше время. Эддисон, которая работает ландшафтным дизайнером, вместе с мужем Рексом приезжает в то же имение. Теперь этот дом — собственность родителей Рекса. Он, как и его жена, обожает детективные истории, поэтому, найдя в старинном доме альбом с засушенными цветками камелий, супруги решают провести расследование. Но вдруг опасность, с которой когда-то столкнулась Флора, еще не прошла? Постигнет Эддисон такая же судьба, как и ту девушку?

«Часы» Майкл Каннингем

Оказавшись в ссылке в Ричмонде в середине 20-х годов, оторванная от своего любимого Блумсбери и отдана под опеку любящего мужа Леонарда, Вирджиния Вулф изо всех сил пытается обуздать свой своенравный характер и взяться за написание нового романа. Под палящим солнцем в середине 40-х годов молодая жена и мать ищет путь к бегству от домашней рутины в пригороде. Единственное, чего она хочет — дочитать свой экземпляр романа «Миссис Дэллоуэй». В 1990-х годах в Нью-Йорке Кларисса Вон выходит из своей респектабельной квартиры в районе Гринвич-Вилледж и отправляется на поиски цветов для вечеринки, которую она устраивает в честь своего давнего приятеля Ричарда — лауреата литературной премии, чей мозг и тело смертельно поражены СПИДом .

Эти три женщины являются главными героинями изящного и невероятно трогательного романа Майкла Каннингема, который черпал вдохновение из истории жизни Вирджинии Вулф и превратил ее в размышления о поведении художника, жизненные неудачи, любви и безумия. Легко перепрыгивая не только из США в Англию, но и путешествуя во времени, Каннингем создал изысканный, незабываемый роман, в котором вы найдете анализ проблемы болезненности творческого процесса и сложных отношений между писателем и читателем.

«Не такая девушка. Молодая женщина рассказывает, чего она «научилась» Лина Данэм

От создателя, сценариста и исполнительницы главной роли американского сериала «Девочки». Must read для тех, кто любит этот сериал. Провокационная книга о том, как не врать себе, принимать себя и окружающих, верно распоряжаться приобретенным опытом и знаниями.

«Не такая девушка …» — искренняя, ироничная, иногда шокирующая и провоцирующая книга о том, чего в своей жизни учится каждая девушка. В героине можно легко узнать себя, свою подругу или любую мало-мальски знакомую девушку…

История о превращении неуклюжей и некрасивой девчонки в современную, сильную и уверенную в себе молодую женщину, о преодолении собственных комплексов и одиночества написала Лина Данэм — исполнительная продюсер, сценаристка и режиссер комедийного сериала «Девочки». Она хорошо разбирается в неприятностях, неудобных ситуациях и всевозможных проблемах. И с удовольствием рассказывает десятки историй о том, как их преодолеть. Как это чувствовать себя смешной, толстой, одинокой, непривлекательной? Читайте в этой книге. Внимание! Рекомендуется при душевном авитаминозе, неуверенности в себе и когда вы не в настроении.

«Неистово счастлива» Дженни Ловсон

Все мы иногда немного похожи на Дженни, делаем странные поступки, говорим странные вещи. Но главная особенность автора в том, что она это делает всегда и пытается с этим как-то жить. Это безумная и смешная книга.

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