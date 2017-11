ONUKA представила новый трек «Guns Don’t Shoot», который войдет в будущий альбом группы MOZAЇKA. Лидер команды Ната Жижченко назвала композицию антивоенным манифестом, динамичное и резкое звучание трека подтверждает это звание. «Войну легко начать и сложно остановить. Война заполняет собой все вокруг, не оставляя пространства для слов: понимание и извинение. Мир хрупок. Война начинается с выстрела. Для того, чтобы вспыхнуло пламя достаточно лишь нажать на курок. Стреляет не оружие, стреляет человек», — подписала премьеру ONUKA на официальной странице в Facebook.

Как и в предыдущих композициях ONUKA экспериментировала со звучанием: «Помимо духовых, которые для нас очень важны, звучит варган — один из самых древних инструментов в мире, который присутствует не только в украинской культуре, но и в культурах многих северных народах, в камбоджийской, татарской и других», — говорит Ната.

Прослушать новую композицию, а также прочитать ее текст вы можете прямо сейчас:



ONUKA — Guns Don’t Shoot

Dazed all day,

Stuck in a maze.

Sleepless knights,

Daydreamed fights.

Weapons drawn,

Protect your own.

Lives are lost,

Too high the cost.

No Peace for War,

She keeps the score.

The stakes are high,

Many will die.

Another war has begun.

With the loading of a gun,

In war, to kill is not a crime.

Another mother never said goodbye.

As the Echoes, of the battle cry, subside,

From a distance, a new wave comes alive.

Dazed all day,

Stuck in a maze.

Sleepless knights,

Daydreamed fights.

Weapons drawn,

Protect your own.

Lives are lost,

Too high the cost.

No Peace for War,

She keeps the score.

The stakes are high,

Many will die…

We do things,

That can’t be undone.

We fight a fight,

That can’t be won.

People shoot people

Guns don’t shoot people

As the Echoes, of the battle cry, subside,

From a distance, a new wave comes alive.

People shoot people

Guns don’t shoot people