Ноябрь – месяц пасмурный и холодный, поэтому необходимо как-то разбавлять серые будни яркими событиями. Вы можете приготовить что-то вкусное из сезонных продуктов и позвать друзей, отправиться в кино или на концерт любимых исполнителей. К слову, музыка всегда поднимает настроение, а порой даже вдохновляет на новые идеи и свершения. К счастью, этой осенью в Киев приедет много прекрасных музыкантов, а также свои программы покажут популярные украинские артисты, такие как группа «Бумбокс», MONATIK и многие другие. Мы составили афишу концертов в Киеве на ноябрь 2017 от редакции сайта stb.ua, чтобы ваши осенние вечера были теплее и интереснее.
Воплі Відоплясова, XX ROCKів альбому MUZIKA
11 ноября 19:00
Дом культуры НТУУ
Стоимость билетов 150 — 800 грн.
НЕАНГЕЛЫ, SLAVAVICTORIA
11 ноября 19:00
Национальный дворец искусств Украина
Стоимость билетов 650 — 1950 грн.
Benjamin Clementine / Бенджамин Клементин
12 ноября 19:00
Международный центр культуры и искусств
Стоимость билетов 1450 — 1650 грн.
Patricia Kaas / Патрисия Каас
15 ноября 19:00
Национальный дворец искусств Украина
Стоимость билетов 1000 — 5500 грн.
Epolets
17 ноября 20:00
Sentrum
Стоимость билетов 220 — 560 грн.
Бумбокс
18 ноября 19:00
Киевский Дворец Спорта
Стоимость билетов 449 — 1499 грн.
MONATIK
18 ноября 22:00
INDIGO ambitious project
Грин Грей (Green Grey)
19 ноября 19:00
Docker Pub / Докер Паб
Стоимость билетов 150 — 250
Hurts / Хертс
23 ноября 19:00
Stereo Plaza
SUNSAY
24 ноября 20:00
Sentrum
Стоимость билетов 350 — 900
Арсен Мирзоян
30 ноября 19:00
Международный центр культуры и искусств
Стоимость билетов 190 — 950