Ноябрь – месяц пасмурный и холодный, поэтому необходимо как-то разбавлять серые будни яркими событиями. Вы можете приготовить что-то вкусное из сезонных продуктов и позвать друзей, отправиться в кино или на концерт любимых исполнителей. К слову, музыка всегда поднимает настроение, а порой даже вдохновляет на новые идеи и свершения. К счастью, этой осенью в Киев приедет много прекрасных музыкантов, а также свои программы покажут популярные украинские артисты, такие как группа «Бумбокс», MONATIK и многие другие. Мы составили афишу концертов в Киеве на ноябрь 2017 от редакции сайта stb.ua, чтобы ваши осенние вечера были теплее и интереснее.

Воплі Відоплясова, XX ROCKів альбому MUZIKA

11 ноября 19:00

Дом культуры НТУУ

Стоимость билетов 150 — 800 грн.

НЕАНГЕЛЫ, SLAVAVICTORIA

11 ноября 19:00

Национальный дворец искусств Украина

Стоимость билетов 650 — 1950 грн.

Benjamin Clementine / Бенджамин Клементин

12 ноября 19:00

Международный центр культуры и искусств

Стоимость билетов 1450 — 1650 грн.

Patricia Kaas / Патрисия Каас

15 ноября 19:00

Национальный дворец искусств Украина

Стоимость билетов 1000 — 5500 грн.

Epolets

17 ноября 20:00

Sentrum

Стоимость билетов 220 — 560 грн.

Бумбокс

18 ноября 19:00

Киевский Дворец Спорта

Стоимость билетов 449 — 1499 грн.

MONATIK

18 ноября 22:00

INDIGO ambitious project

Грин Грей (Green Grey)

19 ноября 19:00

Docker Pub / Докер Паб

Стоимость билетов 150 — 250

Hurts / Хертс

23 ноября 19:00

Stereo Plaza

SUNSAY

24 ноября 20:00

Sentrum

Стоимость билетов 350 — 900

Арсен Мирзоян

30 ноября 19:00

Международный центр культуры и искусств

Стоимость билетов 190 — 950