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Телеканал СТБ / Афиша концертов на ноябрь 2017 в Киеве: выбор редакции СТБ

Афиша концертов на ноябрь 2017 в Киеве: выбор редакции СТБ

Телеканал СТБ

Ноябрь – месяц пасмурный и холодный, поэтому необходимо как-то разбавлять серые будни яркими событиями. Вы можете приготовить что-то вкусное из сезонных продуктов и позвать друзей, отправиться в кино или на концерт любимых исполнителей. К слову, музыка всегда поднимает настроение, а порой даже вдохновляет на новые идеи и свершения. К счастью, этой осенью в Киев приедет много прекрасных музыкантов, а также свои программы покажут популярные украинские артисты, такие как группа «Бумбокс», MONATIK и многие другие. Мы составили афишу концертов в Киеве на ноябрь 2017  от редакции сайта stb.ua, чтобы ваши осенние вечера были теплее и интереснее.

Воплі Відоплясова, XX ROCKів альбому MUZIKA

11 ноября 19:00

Дом культуры НТУУ

Стоимость билетов 150 — 800 грн.22894279_10155896984193140_7897396079771310980_n

НЕАНГЕЛЫ, SLAVAVICTORIA

11 ноября 19:00

Национальный дворец искусств Украина

Стоимость билетов 650 — 1950 грн.22886258_1393172997471174_1419213088407207524_n

Benjamin Clementine / Бенджамин Клементин

12 ноября  19:00

Международный центр культуры и искусств

Стоимость билетов  1450 — 1650 грн.13076626_1081869091887159_666989855543417387_n

Patricia Kaas / Патрисия Каас

15 ноября 19:00

Национальный дворец искусств Украина

Стоимость билетов 1000 — 5500 грн.19961110_1577658315579239_5780282085837642451_n

Epolets

17 ноября 20:00

Sentrum

Стоимость билетов 220 — 560 грн.21462599_1542395559162098_7673276151360617402_n

Бумбокс

18 ноября 19:00

Киевский Дворец Спорта

Стоимость билетов 449 — 1499 грн.23031627_1552708808111209_8897014181804845642_n

MONATIK

18 ноября 22:00

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Грин Грей (Green Grey)

19 ноября 19:00

Docker Pub / Докер Паб

Стоимость билетов  150 — 25016388137_1393609894004494_341164209880953963_n

Hurts / Хертс

23 ноября 19:00

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SUNSAY

24 ноября 20:00

Sentrum

Стоимость билетов 350 — 90022815460_1817447138295637_8347162982516203720_n

Арсен Мирзоян

30 ноября 19:00

Международный центр культуры и искусств

Стоимость билетов 190 — 95019059309_1321530257942683_9041919350071064135_n