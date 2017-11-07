Корреспондент, ведущая информационно-аналитической программы «Вікна-новини» канала СТБ Оля Кучер запустила свой блог на платформе издания «Новое Время». Первый пост журналистка посвятила важной и очень актуальной теме – «творцам будущего» из Украины, о которых много говорят за границей, но почему-то молчат на родине.

«Вы знали, что вспышка на телефон и умные часы, которые продаются в официальных магазинах компании Apple, придумали в Украине?» — этими словами Ольга начала свой пост.

Известная телеведущая отмечает, что о талантливых украинских изобретателях и айтишниках почему-то в СМИ пишут не так и часто, а ведь для многих молодых специалистов достижения соотечественников могут стать стимулом для развития.

«Почему с экранов телевизоров, страниц газет, лент новостей в Интернете – мне никто не сказал, что в Украине существует целая куча успешных ИТ-компаний? Не только аутсорсеров, которые зарабатывают миллионные состояния, программируя на заказ западных компаний. А тех, кто создает собственный продукт. Я хочу слышать об этом отовсюду. Я просто требую, чтобы мне рассказывали о тех, кем я могу гордиться», — пишет Оля Кучер.

В публикации журналистка также приводит пример нескольких украинских стартапов, гениальность которых поражает. И это только некоторые из них:

Petcube — устройство, позволяющее через мобильное приложение дистанционно следить, разговаривать и играть в лазерные игры со своим собачкой или котиком.

Ajax – беспроводная система безопасности. Все контролируется с телефона пока вас нет дома – закрыты ли двери и окна, не заливает ли вас случайно кто-то, не задымилось ли то на кухне.

Kodisof – сверхпрочные интерактивные столы, на которых можно смело обедать и играть. Заходить в соцсети, складывать пазлы.

«Да, они фантазеры, да, они странные, но это они – творят будущее. И очень важно, чтобы они его создавали из Украины», — подытожила Ольга.