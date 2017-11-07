Для того, чтобы помочь определиться на что потратить свободное время, сайт stb.ua подготовил подборку новинок кинопроката на ноябрь 2017, которые можно посмотреть в кино. Мало того, на регулярной основе вы сможете ежемесячно знакомиться с киноновинками на нашем сайте. А что посмотреть в кинотеатрах в этом месяце, читайте в нашей киноафише на ноябрь 2017!

Афера Доктора Нока

Жанр: комедия

Страна, год: Франция, Бельгия, 2017

Продолжительность: 113 минут

Комедийный фильм поставленный режиссером Лоррейн Леви по пьесе Жуля Ромена «Нок, или Торжество медицины»

Нок — искусный вор и отличный мошенник. До недавнего времени ему удавалось обводить вокруг пальца каждого, с кем он имел дело. В этот раз, чтобы хорошенько заработать, он придумывает очередную хитрую схему. Нок решает прикинуться врачом и заставлять здоровых людей верить в то, что они больны, а затем, конечно же, их лечить. Однако в самый неподходящий момент появляется давний знакомый, который желает вывести его на чистую воду. Кроме того, Нок влюбляется в одну из своих «пациенток»…

Убийство в «Восточном экспрессе»

Жанр: драма, детектив, криминал

Страна, год: США, 2017 год

Продолжительность: 113 минут

Фильм режиссера Кеннета Брана снят по одноименному роману Агаты Кристи, который также является ремейком известного фильма 1974 года.

Зима. Находящемуся в Стамбуле детективу Пуаро срочно нужно в Великобританию, но все билеты на поезд раскуплены. Восточный экспресс вот-вот покинет город. Однако, оказывается, что один из его пассажиров директор компании, и благодаря ему для Пуаро находится место. В поезде собрались люди разных национальностей и мировоззрений, но детективу это совсем не интересно. Ночью, из-за сильного снегопада поезд делает вынужденную остановку, а сыщик узнает — совершено убийство. Окно открыто, дверь купе заперта изнутри. Нелегкая задача, но в арсенале у сыщика нет ни одного дела, которое было ему не под силу.

Тор: Рагнарёк

Жанр: драма, боевик, фэнтези

Страна, год: США, 2017 год

Продолжительность: 130 минут

Фильм режиссера Тайка Вайтити, снятый по комиксам Стэна Ли, Ларри Либера и Джека Кёрби, является сиквелом картин 2011 и 2013 года, а также 17-м фильмом кинематографической вселенной Marvel.

Тор попадает в заточение огненного демона Суртура, который рассказывает, что его отец Один, больше не в Асгарде, и что вскоре царство может быть уничтожено. Однако для этого демону нужно объединить свою корону с Вечным огнем. Пытаясь предотвратить Рагнарёк, Тор побеждает Суртура и забирает его корону. Но происходит непредвиденное. Перворожденная дочь Одина Хела, захватывает Асгард и уничтожает молот Тора. Она собирается возродить небесный город, однако ее методы могут привести к концу света. Чтобы это предотвратить Тор собирает войско. На защиту вселенной становятся Халк, Валькирия и даже Локи.

Джунгли

Жанр: Триллер, приключения

Страна, год: Австралия, 2017

Продолжительность: 115 минут

Биографический триллер режиссера Грега Маклина, который поставлен по мотивам книг Йосси Гинсберга, посвященных истории его выживания в джунглях Амазонки.

Фильм рассказывает о реальном путешествии приятелей в джунгли Боливии. После службы в израильской армии авантюрист Йосси Гинсберг (Дэниэл Рэдклифф) отправляется исследовать джунгли Амазонки. Там он встречает школьного учителя Маркуса Штамма и его друга Кевина Гейла. В Ла-Пасе проводник обещает отвести их к затерянному индейскому племени и Йосси уговаривает друзей идти через джунгли. Но они даже не подозревали, что приключение мечты станет для них настоящим кошмаром.

Лига справедливости

Жанр: фантастика, боевик, приключения, фэнтези

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 120 минут

Супергеройский боевик режиссера Зака Снайдера, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics.

Брюс Уэйн, вдохновленный героизмом супермена, вновь поверил в человечество. Он заручается поддержкой Чудо-Женщины и вместе с ней набирает команду людей со сверхспособностями, чтобы дать отпор пробудившейся угрозе. Однако даже несмотря на то, что на помощь Бэтмену приходят Флэш, Аквамен, Чудо-Женщина и Киборг, спасти планету от вторжения будет чертовски сложно.

Джиперс Криперс 3

Жанр: триллер, ужасы, детектив

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 101 минута

Фильм ужасов режиссера Виктора Сальвы. Интереквел фильмов Джиперс Криперс и Джиперс Криперс 2.

Джиперс Криперс приходит раз в 23 года. Он ворует органы своих жертв, чтобы продлить собственную жизнь. И вот настал этот момент. Полиция обнаруживает грузовик Джиперса Криперса, который наполненный мертвыми телами. Вскоре после этого Гейлен Брендон посещает видение, в котором ее сын, которого убил Криперс 23 года назад, предупреждает о том, что монстр убьет их всех. Шериф собирает спецотряд, чтобы выяснить откуда он взялся, и окончательно с ним покончить.

Мы — монстры

Жанр: мультфильм

Страна, год: Германия, 2017

Продолжительность: 96 минут

Эмма и Фрэнк, обычные родители, которые воспитывают обычных детей. Их семья живет обыкновенной жизнью, со стандартными для многих людей проблемами. Но увы, их семью нельзя назвать счастливой. Чтобы внести какие-то краски в семейную жизнь, Эмма решает устроить вечеринку. Но внезапно злая ведьма, насылает на них проклятие. Фрэнк стал Франкенштейном, Эмма — вампиром, а их дочь и сын превратились в мумию и оборотня. Для того, чтобы стать прежними, семья должна понять, что такое счастье. Ведь монстрами могут быть только несчастные.

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