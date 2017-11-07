С 28 ноября начинается Рождественский пост, и длится он на протяжении сорока дней. Многие люди используют этот период, чтобы привести мысли в порядок и очистить свой организм. Предлагаем вам узнать из нашего материала, что можно есть в Рождественский пост, а от чего лучше отказаться.

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Рождественский пост принято разделять на 3 этапа:

28 ноября — 19 декабря;

20 декабря — 1 января;

2 — 6 января.

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Итак, рассмотрим подробнее меню на все периоды Рождественского поста.

С 28 ноября по 19 декабря по понедельникам, средам и пятницам следует употреблять только ту пищу, которая не поддавалась термообработке, это так называемое “сухоядение”. Допускаются фрукты, овощи, грибы, орехи, хлеб, мед и сухофрукты. По вторникам и четвергам разрешена горячая пища с добавлением растительного масла. Сюда относим овощные супы и каши. То же самое можно кушать по субботам и воскресеньям, дополнив рацион рыбой и вином.

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Во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы допускается рыба, горячая пища, растительное масло и вино.

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С 20 декабря по 1 января по понедельникам, средам и пятницам снова “сухоядение”. Во вторник, четверг, а также в выходные дни можно кушать горячие блюда и растительное масло.

Со 2 по 6 января в понедельник, среду и пятницу – “сухоядение”, а во вторник и четверг употребляем горячую пищу без масла. На выходных можно добавить к горячей еде растительное масло.

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6 января, в Сочельник, запрещается что-либо есть до восхождения первой звезды. После — начните трапезу с сочива (кутьи) – традиционного рождественского блюда из зерен пшеницы или риса, подслащенных медом, сухофруктами, изюмом, маком и орехами.

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