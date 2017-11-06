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Телеканал СТБ / Судья «МастерШеф» Дмитрий Горовенко показал возлюбленную

Судья «МастерШеф» Дмитрий Горовенко показал возлюбленную

Телеканал СТБ

Судья кулинарного проекта «МастерШеф»-7 никогда особо не распространялся о своей личной жизни. Ранее в его социальных сетях были только фотографии с работы и путешествий, но в последнее время Instagram Дмитрия Горовенко стал наполняться совместными снимками с красивой девушкой. Похоже, кулинару-ресторатору повезло найти свою любовь.

«Нашел ее наконец! Она немного не в себе и точно с моей планеты. Просто когда держит меня за руку — ничего больше не надо. Мир останавливается и можно сойти на остановке», — написал он в соцсети, добавил романтичные хэштеги #lovestory #lifeisgood #mylife #дімказакохався.

A post shared by Dmitry Gor (@dmitrygorovenko) on

A post shared by Dmitry Gor (@dmitrygorovenko) on

Оказалось, что новой возлюбленной Дмитрия является 23-летняя девушка Кристина. Пара познакомилась все в тех же социальных сетях, причем, Горовенко написал ей первым. Несколько месяцев они переписывались, а потом решили встретиться в реальной жизни и больше не разлучались.

Сейчас судья «МастерШеф»-7 активно публикует совместные фото с девушкой и признается ей в любви, а поклонники кулинара наперебой желают паре любви и взаимопонимания.

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