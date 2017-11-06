17 ноября в рамках гала-ужина с режиссером Дэвидом Линчем выступит известный украинский музыкант и судья шоу «Х-фактор»-8 Дмитрий Шуров. Pianoбой признался, что он истинный фанат режиссера и рассказал, какой сюрприз приготовил для Линча.

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«Когда на меня вышли организаторы приезда Дэвида Линча в Украину, я сразу же согласился выступить. Во-первых, я самый трушный фанат Линча, знаю все его фильмы наизусть. А новый сезон «Твин Пикс» вообще для меня киношедевр и настоящее искусство. Забавно, но я только в сентябре дал интервью одному украинскому журналу, в котором мы много говорили о Дэвиде Линче и его на меня творческом влиянии, и тут бац – он приезжает в Киев, и меня приглашают сыграть специальный сэт. Совпадение? Не думаю! Просто в моей жизни всегда есть место магии», – с улыбкой рассказал Дмитрий.

Дмитрий Шуров поделился, что готовит смелую оркестровую программу на основе музыки к фильмам выдающегося режиссера.

«Дэвид Линч для меня — эталон творческой личности. Он чрезвычайно тщательно готовит все свои проекты, оттачивает каждую деталь до безумия, но потом, в момент съёмки, реализации, умеет целиком положиться на энергетику и непредсказуемость момента. Это делает все его фильмы настолько притягательными и живыми. Ну и конечно, он настоящий «Неисправимый», one-of-a-kind и этим очень интересен лично мне. Я хочу сделать для него этот вечер в Киеве незабываемым и готовлю специальный сэт, в котором, кроме фрагментов моей музыки, будут и смелые переработки самых ярких саундтреков из его фильмов, только ему об этом не говорите, чтобы не спалить сюрприз!», – признался музыкант.