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Телеканал СТБ / «МастерШеф»-7: впервые за все сезоны правила изменятся

«МастерШеф»-7: впервые за все сезоны правила изменятся

Телеканал СТБ

Во вторник, 7 ноября, телезрители увидят 21 выпуск «МастерШеф»-7. Грядущая неделя подготовила для десятки лучших кулинаров-аматоров особые испытания. Что именно вы увидите в «МастерШеф»-7 выпуск 21? Читайте в материале!

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Свежий выпуск кулинарной битвы станет настоящим открытием… дерзости и неожиданностей. Почему Владимир Троцкий откажется подавать блюдо и чем это для него обернется? Какими новыми правилами Эктор Хименес-Браво ошарашит участников «МастерШеф»-7?

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Неужели часть кулинаров распрощается с мыслью о победном кителе? Какие «сюрпризы» подготовил Эктор? Смотрите во вторник, 7 ноября, в 20:00, в 21 выпуске «МастерШеф»-7 на СТБ.

Видеоанонс 21 выпуска проекта «МастерШеф»-7 смотрите прямо сейчас!

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