Зачастую головные боли, недомогания и слабость связаны с магнитными бурями, которые происходят обычно 1-2 раза в месяц. Сегодня это явление можно успешно спрогнозировать. Для многих из нас эти периоды проходят незаметно, но каждому метеозависимому человеку необходимо знать график магнитных бурь, чтобы заранее подготовиться и защитить свой организм. Читайте, когда магнитные бури в ноябре 2017 окажут особое влияние на нас и как максимально от него защититься.

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Ноябрь 2017 года будет относительно спокойным по части магнитных бурь. Ожидается всего три вспышки слабой активности:

Первая ждет нас уже в начале месяца — с 7 по 11 ноября. Ее последствия ощутят на себе только метеозависимые люди. В этот период постарайтесь избегать стрессов, перенапряжений, а также недосыпания. Лучше всего остаться на эти четыре дня дома. Почаще пейте успокаивающие чаи из ромашки чи мелиссы.

Вторую магнитную бурю в ноябре 2017 стоит ожидать уже 15 числа. Последствия ее больше всего почувствуют на себе сердечники. Внимательно следите за своим самочувствием и при малейших недомоганиях принимайте необходимые препараты либо же сразу обратитесь к врачу. В этот период метеозависимых людей также может ухудшиться сон. Постарайтесь снизить нагрузку на свой организм, также максимально защитите свой организм от простуд и заболеваний.

Третья в ноябре 2017 года магнитная буря произойдет ближе к концу месяца — с 20 по 22 число. Она может привести к головным болям, слабости и сильному недомоганию. Любителям спорта рекомендуется уменьшить нагрузки на этот период. В эти дни также возможно обострение хронических заболеваний — избегайте того, что может их спровоцировать.

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Чтобы максимально уменьшить воздействие магнитных бурь на организм соблюдайте несколько несложных правил:

Не нагружайте свой организм жирной и тяжелой пищей с большим количеством калорий.

Избегайте стрессов и волнений, постарайтесь меньше нервничать. Примите расслабляющую ванну или же контрастный душ — это окажет благоприятное влияние на ваше здоровье.

В период магнитных бурь пейте успокаивающие чаи из трав и натуральную воду. А вот от кофе лучше на это время отказаться.

Постарайтесь побольше времени проводить на свежем воздухе. Лучше всего для этого подойдут парки, леса или озера.

Постарайтесь отказаться от алкоголя и курения. Хотя бы на время магнитных бурь.

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