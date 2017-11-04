«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в десятом выпуске

10 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10 уже завтра появится на телеэкранах. В этом выпуске в студии попытаются выяснить, почему мать исчезла, оставив серьезно больную дочь на бабушку, а также кто из родных на самом деле искалечил девочку еще до ее рождения. Подробнее в материале.

15-летняя девочка из поселка Лиманское Одесской области всю свою жизнь мечтала стать известной танцовщицей. Но страшная болезнь поставила на всех ее планах крест. За свою жизнь она прошла множество обследований, перенесла более 10 операций и провела тысячи дней в больничных палатах. И все это без поддержки матери, ведь та ушла, когда девочка была совсем маленькой.

Бабушка, которая воспитывает ее в одиночку, уверена, что внучка стала инвалидом по вине матери. Однако женщина утверждает — свекровь силой забрала у нее дочь, чтобы скрыть последствия своих злодеяний.

Почему мать оставила тяжелобольную дочь? Кто на самом деле искалечил жизнь ребенка? Какие еще ужасные подробности станут известны в студии?

Смотрите уже завтра в 21:15 в 10 выпуске «Один за всіх»-10

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