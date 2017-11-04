«Битва экстрасенсов»-17: с какими испытаниями столкнутся участники в шестом выпуске

«Битва экстрасенсов»-17 выпуск 6 уже завтра появится на экранах телеканала СТБ. Самый мистический проект страны продолжит удивлять зрителей шокирующими расследованиями, а также тайнами героев, которые участники раскроют во время испытания. В этот раз ясновидящим предстоит открыть тайны пяти незнакомок с помощью их мобильных телефонов. Кроме того, они отправятся в Житомирскую область, чтобы выяснить, что за мистическая сила забирает на тот свет молодых парней села Великие Коровинцы. Подробнее — в материале.

Участники 17 сезона «Битвы экстрасенсов» продолжают борьбу за звание лучшего ясновидящего страны. В первом испытании экстрасенсы расскажут факты из жизни героев, лишь познакомившись с их мобильными телефонами. Пять гаджетов и пять человеческих судеб, за каждой из которых скрывается настоящее горе. И хотя их главной задачей будет определить владельца каждого из телефонов, на этом они не остановятся.

После первого испытания ясновидящие отправятся в село Великие Коровинцы Житомирской области, чтобы выяснить, почему в обычном украинском селе происходят поистине ужасающие вещи. Каждую неделю здесь хоронят по четыре человека, а все смерти окутаны тайной. Однако самое загадочное — умирают молодые парни, которым даже нет 30 лет.

Что за сила угрожает жизням жителей села? Почему участницу «Битвы экстрасенсов» найдут без сознания? Все ли смогут закончить расследование целыми и невредимыми?

Смотрите уже завтра в 19:00 в 6 выпуске «Битвы экстрасенсов»-17!

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