Одна из самых ярких участниц 4 сезона «Х-фактор» Мишель Андраде не так давно начала свою сольную карьеру, но уже успела завоевать армию поклонников. Неудивительно, ведь девушка обладает не только крутым голосом, но и яркой, экзотической внешностью. Сегодня артистка с латиноамериканскими корнями представила свой первый клип на песню «Хватит свистеть». Для съемок выбрали одну локацию, которая была разделена на несколько площадок. Территория бывшего судостроительного завода превратилась в место громкой уличной тусовки. Дерзкие танцоры, крутые тачки, цепи, крюки и строительные конструкции, заброшенный корабль, трюки и погони — за счет этих элементов клип получился дерзкий и динамичный. Съемочный процесс длился сутки.

Специально для нового клипа Michelle выучила элементы новых для себя танцевальных стилей. Так, в видео певица впервые танцует vogue. Хореографом-постановщиком клипа стал Денис Стульников. Артистка решилась и на смелый эксперимент со своей внешностью – ее тело украсили объемные узоры тату, а на лице был необычный грим.

«Это мой первый сольный клип и я впервые в таком образе. Очень боялась того, как буду вести себя в кадре. На репетициях поначалу смущалась излишней откровенности, стеснялась показывать свои эмоции, но ощущала, что эта дерзость есть внутри меня! Перед съемками ужасно волновалась, но я смогла себя настроить: «Michelle, ты артист, ты все умеешь, ничего не бойся!» и полностью вжилась в роль. Мне было так жалко главного героя (смеется). По сценарию я вела себя с ним очень жестоко, но он все выдержал. Навсегда запомню свой полет на строительном кране — было страшно. Нам пришлось сделать четыре дубля, чтобы в клипе все выглядело легко и красиво» — поделилась Michelle Andrade.

Новый клип Michelle Andrade можно посмотреть прямо сейчас:



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