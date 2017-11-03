Уже в субботу, 4 ноября, состоится 10 выпуск «Х-фактор»-8! На этот раз судьи подготовят своим командам финальное испытание, после которого наставники определят 12-ку самых достойных участников восьмого сезона. Более того, впервые в истории шоу голосование за участников начнется за неделю до прямых эфиров. Подробнее – в материале.

На «Х-фактор»-8 участников ждет последнее испытание перед прямыми эфирами. В домах судей они исполнят по одной песне, которая определит их судьбу на проекте.

Звездным наставникам придется нелегко, ведь из шестерки лучших в прямые эфиры пройдут лишь трое. Определить самых талантливых участников судьям Х будут помогать известные музыкальные продюсеры – Михаил Ясинский, Виталий Дроздов и Алан Бадоев.

Кто из команды Дмитрия Шурова разочарует наставника, а кого генеральный директор Хіт FM Виталий Дроздов разнесет в пух и прах?

А также не пропустите — почему голосование за участников начнется за неделю до прямых эфиров?

Кто же войдет в историю восьмого сезона «Х-фактор» — узнайте уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ.