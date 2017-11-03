PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / «Х-фактор»-8 выпуск 10: голосование за участников начнется за неделю до прямых эфиров

«Х-фактор»-8 выпуск 10: голосование за участников начнется за неделю до прямых эфиров

Телеканал СТБ

Уже в субботу, 4 ноября, состоится 10 выпуск «Х-фактор»-8! На этот раз судьи подготовят своим командам финальное испытание, после которого наставники определят 12-ку самых достойных участников восьмого сезона. Более того, впервые в истории шоу голосование за участников начнется за неделю до прямых эфиров. Подробнее – в материале.

настя и алан

На «Х-фактор»-8 участников ждет последнее испытание перед прямыми эфирами. В домах судей они исполнят по одной песне, которая определит их судьбу на проекте.

Звездным наставникам придется нелегко, ведь из шестерки лучших в прямые эфиры пройдут лишь трое. Определить самых талантливых участников судьям Х будут помогать известные музыкальные продюсеры – Михаил Ясинский, Виталий Дроздов и Алан Бадоев.

Кто из команды Дмитрия Шурова разочарует наставника, а кого генеральный директор Хіт FM Виталий Дроздов разнесет в пух и прах?

А также не пропустите — почему голосование за участников начнется за неделю до прямых эфиров?

Кто же войдет в историю восьмого сезона «Х-фактор» — узнайте уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ.