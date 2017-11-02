«Сюрприз, сюрприз!» выпуск 10: чем удивит 101-летняя героиня

Каждая осенняя пятница на СТБ знакомит зрителей с новыми героями самого доброго шоу страны «Сюрприз, сюрприз!». Они продолжают доказывать, что смелость и отзывчивость украинцев не знает границ. С какими историями вас познакомит десятый выпуск проекта? Какие мечты станут реальность? Узнайте в материале!

В пятницу, 03.11.2017, вас ожидает десятый выпуск «Сюрприз, сюрприз!». Каждый из героев удивит своей историей, а также искренними эмоциями от воплощения заветной мечты. Ради кого частью проекта станет всемирно известный оперный певец Хосе Каррерас? С кем встретится Влад Яма? Какой сюрприз ожидает 101-летнюю украинку, которая шьет одежду для нуждающихся? Куда отправится героиня, ставшая настоящей феей для детей из бедных семей и детских домов? Чем «Сюрприз, сюрприз!» поможет женщине, которая провела полгода в коме? Неужели героем проекта станет врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский? Что ожидает мужчину, принявшего роды у дельфина?

«Сюрприз, сюрприз!» выпуск 10 будет поистине невероятным. Смотрите в пятницу, 03.11.2017, в 20:00 на СТБ!