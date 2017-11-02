Недавно stb.ua рассказывал, что самая обворожительная судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских заявила о сольной карьере и даже успела поделиться первыми кадрами своего нового клипа. Сегодня певица наконец-то презентовала долгожданную первую сольную песню и полное видео «Это моя ночь».

Главная интрига музыкального мира раскрылась! Настя Каменских обещала удивить и ей это удалось – состоялась премьера сингла и клипа #этомояночь в рамках собственного сольного проекта NK.

В новом клипе, который снимал известный клипмейкер Алан Бадоев, Настя предстала в образе девушки, которой легко удается объединить семью, домашний уют и развлечения. В потоке серых будней реальной жизни зачастую девушки подавляют внутренние желания, теряя гармонию внутри себя. Своим клипом NK вдохновит и покажет, что быт можно и нужно разбавлять яркими красками.

«Мы хотели создать контрастное ощущение между девушкой-мамой, женой и страстной тусовщицей. Втайне все замужние девушки мечтают соединить это в себе. Наша героиня делает это легко и непринуждённо», – комментирует клип Алан Бадоев. – «Для меня NK, безусловно, яркий, солнечный артист. Настя сочетает в себе сексуальность и тепло. Она из тех звёзд, с которыми хочется заговорить».

В новом клипе NK предстанет перед зрителями в образе кубинской красотки: страстной, яркой, веселой. Стоит отметить, что Настя очень легко вжилась в образ своей героини, которая вдохновит девушек и женщин прислушаться к своему внутреннему голосу. И это не удивительно, поскольку певица успешно справляется с миссией мотивировать женщин на позитивные перемены и в реальной жизни.

«Мне очень близка эта тема, и своим новым клипом я хочу призвать девушек не отказываться от своих эмоций и желаний, а давать им волю и жизнь», – делится Настя.

По словам артистки, воплотить образ кубинки не составило сложности: «Мне всегда приписывали зарубежные корни из-за внешности. Родилась я в Украине, росла в Италии, долго жила и выступала в США, гастролировала почти по всему миру. В каждой стране, в каждом менталитете я находила что-то интересное и впитывала в себя. Это помогло мне создать и запустить NK – музыку без границ».

Съемки премьерного клипа на сингл NK «#этомояночь» состоялись еще в сентябре, длились двое суток и держались в строгом секрете. И вот сегодня результат кропотливой работы Насти Каменских и Алана Бадоева можно наконец-то увидеть.

«Алан Бадоев – гениальный клипмейкер, который очень хорошо чувствует артиста. Мне было легко работать с ним и его профессиональной командой. Я безумно довольна результатом и уверена, что зрители его также оценят», – добавила NK.

Чтобы напевать сольный хит Насти Каменских было легче, мы делимся словами песни «Это моя ночь».

Текст песни NK — Это моя ночь

Я так хочу, чтоб ты со мною был.

(Всю ночь)

Чтоб танцевал, и к сердцу мне открыл.

(Замочек)

Поставь хэштег #мояночь, гони.

Пустой день прочь.

Читай меня между строчек.

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Я так хочу, чтоб ты со мною был.

(Ночь всю)

Чтоб ты мне в танце нежно говорил.

(Люблю)

Поставь хэштег #мояночь, гони.

Пустой день прочь.

Читай меня между строчек.

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Это моя ночь!

О-о-о-о…

У-о-о-о…

Поставь хэштег #мояночь, гони.

Пустой день прочь.

Читай меня между строчек…

Поставь хэштег #мояночь, гони.

Пустой день прочь.

Читай меня между строчек…

Это моя ночь!

Поставь хэштег #мояночь

Это моя ночь!

Это моя ночь!