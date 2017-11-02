Недавно stb.ua рассказывал, что самая обворожительная судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских заявила о сольной карьере и даже успела поделиться первыми кадрами своего нового клипа. Сегодня певица наконец-то презентовала долгожданную первую сольную песню и полное видео «Это моя ночь».
Главная интрига музыкального мира раскрылась! Настя Каменских обещала удивить и ей это удалось – состоялась премьера сингла и клипа #этомояночь в рамках собственного сольного проекта NK.
В новом клипе, который снимал известный клипмейкер Алан Бадоев, Настя предстала в образе девушки, которой легко удается объединить семью, домашний уют и развлечения. В потоке серых будней реальной жизни зачастую девушки подавляют внутренние желания, теряя гармонию внутри себя. Своим клипом NK вдохновит и покажет, что быт можно и нужно разбавлять яркими красками.
«Мы хотели создать контрастное ощущение между девушкой-мамой, женой и страстной тусовщицей. Втайне все замужние девушки мечтают соединить это в себе. Наша героиня делает это легко и непринуждённо», – комментирует клип Алан Бадоев. – «Для меня NK, безусловно, яркий, солнечный артист. Настя сочетает в себе сексуальность и тепло. Она из тех звёзд, с которыми хочется заговорить».
В новом клипе NK предстанет перед зрителями в образе кубинской красотки: страстной, яркой, веселой. Стоит отметить, что Настя очень легко вжилась в образ своей героини, которая вдохновит девушек и женщин прислушаться к своему внутреннему голосу. И это не удивительно, поскольку певица успешно справляется с миссией мотивировать женщин на позитивные перемены и в реальной жизни.
«Мне очень близка эта тема, и своим новым клипом я хочу призвать девушек не отказываться от своих эмоций и желаний, а давать им волю и жизнь», – делится Настя.
По словам артистки, воплотить образ кубинки не составило сложности: «Мне всегда приписывали зарубежные корни из-за внешности. Родилась я в Украине, росла в Италии, долго жила и выступала в США, гастролировала почти по всему миру. В каждой стране, в каждом менталитете я находила что-то интересное и впитывала в себя. Это помогло мне создать и запустить NK – музыку без границ».
Съемки премьерного клипа на сингл NK «#этомояночь» состоялись еще в сентябре, длились двое суток и держались в строгом секрете. И вот сегодня результат кропотливой работы Насти Каменских и Алана Бадоева можно наконец-то увидеть.
«Алан Бадоев – гениальный клипмейкер, который очень хорошо чувствует артиста. Мне было легко работать с ним и его профессиональной командой. Я безумно довольна результатом и уверена, что зрители его также оценят», – добавила NK.
Чтобы напевать сольный хит Насти Каменских было легче, мы делимся словами песни «Это моя ночь».
Текст песни NK — Это моя ночь
Я так хочу, чтоб ты со мною был.
(Всю ночь)
Чтоб танцевал, и к сердцу мне открыл.
(Замочек)
Поставь хэштег #мояночь, гони.
Пустой день прочь.
Читай меня между строчек.
Это моя ночь!
Это моя ночь!
Это моя ночь!
Это моя ночь!
Я так хочу, чтоб ты со мною был.
(Ночь всю)
Чтоб ты мне в танце нежно говорил.
(Люблю)
Поставь хэштег #мояночь, гони.
Пустой день прочь.
Читай меня между строчек.
Это моя ночь!
Это моя ночь!
Это моя ночь!
Это моя ночь!
О-о-о-о…
У-о-о-о…
Поставь хэштег #мояночь, гони.
Пустой день прочь.
Читай меня между строчек…
Поставь хэштег #мояночь, гони.
Пустой день прочь.
Читай меня между строчек…
Это моя ночь!
Поставь хэштег #мояночь
Это моя ночь!
Это моя ночь!