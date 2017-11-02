28 октября в шоу-руме MustHave состоялась встреча со специальным гостем — стилистом проекта «Все буде добре» Анной Романикой. Специально для сайта stb.ua она рассказала о своей творческой работе, моде на экране и создании образов ведущих. Читайте подробности в нашем эксклюзивном интервью.

Стилисты на ТВ, как правило, остаются за кадром, хотя вклад в выпуск программ делают значительный. Расскажите подробнее, какова специфика вашей работы?

Стилисты с гримерами — последняя инстанция перед выходом в кадр, поэтому ответственность колоссальная. Прежде всего нужно со всеми уметь договориться, каждому угодить и сделать так, чтобы было комфортно ведущим. Ведь им нужно отдать эмоцию, а зрителю нужно ее получить. И это главное! А мы, как мышки, аккуратно все поправили и вышли. Хорошее обслуживание должно быть незаметным!

Создание образов ведущих — творческий процесс, который требует времени. А на телевидение все задачи должны выполняться быстро. Как вы находите баланс между вдохновением и дедлайнами?

Да, в нашей работе сроки всегда “на вчера”. Поэтому накануне я уже точно знаю, что будет хорошо сидеть, что подойдет ведущей и в чем ей будет комфортно, какую цветовую гамму выбрать и как все скомбинировать. Это уже скорее вопрос профессионализма. Больше времени занимает процесс похода по магазинам в поисках компонентов. Но если уже есть ряд партнеров, с которыми мы постоянно работаем, то это происходит достаточно быстро.

Анна, чем же отличаются экранные наряды от повседневных?

Прежде всего в студии вы должны быть лояльны к цветам декораций, возможностям камеры, свету. Там слишком много нюансов, которые заставляют стилиста поработать: что-то “стробит”, что-то слишком темное или светлое, что-то плохо ложится на фон или же дает нехороший блик на лицо. А в повседневной жизни — вы носите только то, что вам нравится.

Похоже, что критериев, по которым создаются образы ведущих, достаточно много. Расскажите, какие из них основные?

Прежде всего мы учитываем формат передачи, но также не забываем и о возможностях фигуры. Многие ведущие стараются не открывать плечи, если эта область не очень хорошо смотрится в кадре. Также избегаем очень открытых, декольтированных вещей и бюстье, потому что на крупном плане человек будет выглядеть голым. «Клетка» и «полоска» — это табу. Но в то же время широкая «полоска» на крупном плане будет нормально выглядеть, а на общем — «застробит». Брендированные вещи мы тоже не поставим в кадр.

Сейчас сложно обойти стороной модные тренды, кажется, что они повсюду. А учитываются ли они на ТВ?

Тенденции учитываются, но скорее с теми ведущими, кто гонится за модой. А те, у кого собственный стиль, следуют своим трендам, не настолько изменчивым.

Не секрет, что именно аксессуары позволяют сделать образ уникальным и запоминающимся, а это непременно очень важно для ведущих. Какие украшения допускаются в кадре?

В этом случае нужно договариваться со звукорежиссером. Если аксессуары звенят, то их не допустят. Они не должны шуметь, создавать какой-то “брак” по звуку.

Нам известно, что вы любите hand-made и сами создаете украшения. На экране можно увидеть ваши авторские аксессуары?

Очень часто появляется необходимость найти определенные вещи для съемок, которые нигде не купишь. И в таком случае наши художники и стилисты делают много уникальных вещей. Причем эти изделия могут находиться в кадре всего 30 секунд, но создаются и продумываются они обычно длительное время.

С какими брендами вы предпочитаете работать: масс-маркет или премиум?

В кадре кардинально не отличается масс-маркет от дорогих брендов. Здесь отдается предпочтение не бренду, а фактуре, которая будет “читабельна” на экране. Ну, и, конечно, посадка по фигуре очень важна.

Что касается повседневной жизни, то, на мой взгляд, лучше вместо одной премиум-вещи купить три из масс-маркета. Если весь бюджет истратить на один пиджак, то сколько вы будете в нем ходить? Вы морально от него устанете.

Вы — личный стилист Надежды Матвеевой, ведущей, которая вдохновляет многих зрительниц. Какие основные элементы из ее стиля они могут взять на вооружение?

Образ должен быть очень женственным. Обратите внимание на вещи с четко выраженной талией, выбирайте длину до колен и используйте очень много аксессуаров. Помните, что не стоит перегружать зону декольте. Также меняйте прически: это может быть не только копна волос, но и подобранные пряди.

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Откройте секрет, на что в первую очередь Надежда Матвеева обращает внимание при выборе одежды?

Для Надежды невероятно важен комфорт. Кроме того, мы ищем варианты, которые отлично садятся по лекалу и хороши для кадра по фактуре. Чаще всего эти требования удовлетворяют украинские дизайнеры.

Уверена, что зрители «Все буде добре» смогут точно определить, когда вы пришли на проект. Ведь с того момента образ Надежды Матвеевой начал заметно меняться. Как произошла эта трансформация?

Надежда всегда придерживалась классического стиля, и ее шокировало мое появление. Ведь я могла прийти на работу, скомбинировав “клеточку” с “полосочкой” или “горошком” и добавив сверху еще какой-то цвет. Наверное, таким образом я начала ее раскрепощать. Через время Надежда мне говорила: “Благодаря вам я перестала бояться комбинировать фактуры и цвета”. Мне хочется верить, в то, что мой скромный пример ее вдохновил.

Ева Николаева

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