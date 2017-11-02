Самые романтичные романтики «Х-фактор»-7 — группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ продолжает покорять публику лирическими рок-песнями. Сейчас музыканты находятся во всеукраинском туре во время которого собирают аншлаг за аншлагом. В программе выступлений любимые песни из трех студийных альбомов — «UNDERGROUND» (2007 год), «ДИХАЮТОБОЮ» (2015) и «5хвилин» (2017). Кроме этого рокеры представят в живом исполнении новый сингл #Хочеш, который уже успел полюбиться поклонникам группы.

«Хочеш» — песня о чувстве любви, влюбленности, потребности в человеке, которого любишь. В принципе, об отношениях между мужчиной и женщиной. Это каждому знакомо, либо рано или поздно станет знакомым. Многим понятна эта тема. «Хочеш» вышла очень нежной. После выхода «Тону» я как-то читал, что это наша самая нежная песня. А потом более нежной признали «5 хвилин». Поэтому «Хочеш» — наш третий рекорд по нежности!» — прокомментировал сингл фронтмен группы Сергей Танчинец.



БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — известные украинские рок-романтики. Мужественные мужчины, которые завоевали много сердец своей искренностью и умением откровенно делиться своими чувствами. Музыканты остаются верны себе, не прекращают экспериментировать и не признают никаких лимитов в формате или стиле, поэтому в музыке и текстах БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ каждый найдет что-то для себя — от тихой изящной лирики к безумному драйву. С первых аккордов они заводят публику и не отпускают из своего плена до самого конца выступления.

График тура БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ