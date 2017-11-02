19 и 20 ноября в Киеве в клубе Bel Etage состоится мастер-класс голливудского тренера по актерскому мастерству Иваны Чаббак. Она работает с Брэдом Питтом, Шарлиз Терон, Джимом Керри, Холли Берри, Лив Тайлер, Джерардом Батлером и другими. Именно Иване многие звезды обязаны своими Оскарами и Эмми, и упоминают ее даже в благодарственных речах.

«Участники мастер-класса узнают о самых эффективных техниках актеров и профессиональных инструментах, которые приводят к успеху. А также на практике потренируют важнейшие в актерском ремесле навыки: сверхзадача, внутренний монолог, манипуляция, место действия и четвертая стена, препятствия и многое другое. Мастер-класс будет полезен актерам театра и кино, продюсерам, режиссерам, сценаристам, публичным людям, ораторам, политикам и бизнесменам», — раскрывает секреты будущего мастер-класса организатор события актриса и режиссер Алена Алымова.

Каждый участник семинара сможет раскрыть свои ресурсы, научиться глубже видеть и понимать мотивы поведения конкурентов, партнеров и коллег, стать более убедительным и уверенным в собственных силах. Разбирая сцены из фильмов, Ивана подробно раскрывает секреты поведения героев и проецирует их в реальную жизнь. Это позволяет человеку понять как можно вести себя в кризисных, сложных и противоречивых моментах жизни и профессиональной деятельности.

Ивана Чаббак преподавала актерское мастерство для таких деловых людей, как: Альберт Гор, Рой Томас Бейкер – музыкальный продюсер Rolling Stones, Queen, David Bowie, Guns and Roses, Smashing Pumpkins, Алек Горс – миллиардер, входит в список Forbes, Патрисия Веласкес – актриса, модель, владелица успешной линии по уходу за волосами, менеджеры топовых бейсбольных клубов и многих других.

Ивана Чаббак – автор и создатель популярной в Америке актерской техники – «Техники Чаббак», а также основатель собственной школы и автор книги «The Power of the actor», используемой в качестве учебника в ведущих университетах США и Голливуде.

Больше информации: http://actorua.com.ua