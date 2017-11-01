«Зважені та щасливі»-7: с какими испытаниями столкнутся участники на 10 неделе

«Зважені та щасливі»-7 выпуск 10 уже завтра появится на телеэкранах. На этой неделе правила похудения в лагере в корне изменятся. Впервые в сезоне в зону риска могут попасть абсолютно все пары! Черные футболки наденут те семьи, которым не удастся на двоих сбросить 5 килограммов. Но на этом сюрпризы не закончатся. Ведь худеть супруги будут отдельно друг от друга. Подробнее в материале.

На этой неделе участники 7 сезона «Зважені та щасливі» будут худеть за пределами лагеря. Один из партнеров проведет неделю в райских условиях отеля вместе с ведущей Анитой Луценко. Другому же придется не только выживать в адском лесу, но и интенсивно худеть под наблюдением Узелковых.

Впервые, зрители станут свидетелями звездных приключений Писанки в настоящем аду. И пока актриса будет выживать в лесу, ее муж погрузится в мир сладкого наслаждения с другой Русланой. Но хватит ли сил жителям леса оплатить все прихоти своих любимых, когда их половинки в раю больше не смогут сдерживать свои желания. И сможет ли Наташа собраться силами, когда утром после вечеринки, ей придется отстаивать честь пары на испытании?

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