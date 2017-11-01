Фаворит Национального отбора «Евровидение»-2017 певица TAYANNA представила клип на песню «Шкода». Это первый сингл из украиноязычного альбома «Тримай мене», релиз которого запланирован на 17 ноября. Видео опережает цитата TAYANNA, раскрывающая его основную идею: «Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями… Дякую тобі, моє натхнення!»

Алан Бадоев срежиссировал тактильный, граничащий с возбуждением, откровенный клип, в котором эпизодически рассказывается о самых ярких интимных моментах одной любовной пары – от первого до последнего поцелуя. «Я создал эту историю из воспоминаний Таянны. Мы говорим со зрителем на взрослом языке, без стеснений. Таков мир TAYANNA – в ее песнях много любви, а в отношениях много чувственности», — рассказал режиссер.

Напомним, над треком ТAYANNA работала совместно с ROZHDEN, который, к слову, сейчас является новым героем проекта «Холостяк» на СТБ. В сотрудничестве с певицей он выступил в роли саунд-продюсера.

