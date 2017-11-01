Эта осень стала для Насти Каменских по-настоящему особенной. Уже завтра, 2 ноября артистка презентует свою первую сольную песню «#этомояночь», а 11 числа состоится первый прямой эфир шоу «Х-фактор»-8, в котором певица выступает в роли звездного наставника команды девушек. В интервью тележурнала «Все буде добре» Настя призналась, что многолетний опыт в шоубизе, а также интуиция помогли ей выбрать «правильных» людей. Звезда также отметила, что особые отношения у нее сложились с одним из членов жюри — Олегом Винником. «Я очень тащусь от Олега, я вообще с ним подружилась. Мне нравится, я понимаю его творчество, но я не попадаю в категорию его поклонниц, фанаток. Потому что я люблю западную музыку. У Олега очень добрые, хорошие песни про любовь. Он, кстати, распространяет вот это прекрасное чувство, которое спасет мир. Это Любовь!»- поделилась Каменских.

Настя также с юмором отметила, что знакомых женского пола очень заинтересовал тот факт, что она работает бок о бок с самим Олегом Винником.

«Никто меня не спросил, как тебе сидится, как тебе шоу. Все девочки интересуются: «Ну что там Олег Винник? Как он?». И правда, я наверное, большую часть своего дня рассказываю, как Олег Винник, потому что всем интересно. Он какой-то волшебный персонаж», — добавила звезда.

Как будет дальше развиваться дружба Насти и Олега, совпадут ли их музыкальные предпочтения на прямых эфирах «Х-фактор»-8 — смотрите по субботам в 19:00 на канале СТБ!